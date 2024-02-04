Скільки окупантів повернеться додому у "чорних пакетах": втрати ворога станом на 4 лютого

4 лютого 2024, 07:38
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Джерело:

Генштаб

Українські воїни продовжують мужньо тримати оборону на всіх напрямках фронту. Сили оборони завдають ворогові значних втрат в особовому складі та техніці.

Через амбіції Путіна кількість ліквідованих на війні окупантів невпинно зростає. Захисники вкотре показують ворогові, що хто із "мечем" прийде в України, то й від нього й загине, передає 24 Канал.

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Втрати ворога на ранок 4 лютого

Втрати російських загарбників / Фото Генштаб

  • особового складу – близько 388750 (+810) осіб;
  • танків – 6343 (+2) од,
  • бойових броньованих машин –  11818 (+13) од,
  • артилерійських систем – 9331 (+31) од,
  • РСЗВ – 979 (+0) од,
  • засоби ППО – 663 (+0) од,
  • літаків  – 332 (+0) од,
  • гелікоптерів  – 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 7173 (+12),
  • крилаті ракети – 1848 (+1),
  • кораблі /катери  – 24 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 12393 (+41) од,
  • спеціальна техніка – 1479 (+6)

Зверніть увагу! Військові з 72-ї окремої механізованої бригади "Чорних запорожців" показали відео, на якому вони знищують цілу колону противника під Новомихайлівкою.
Автор: Анастасія Колеснікова