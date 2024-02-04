Скільки окупантів повернеться додому у "чорних пакетах": втрати ворога станом на 4 лютого

Українські воїни продовжують мужньо тримати оборону на всіх напрямках фронту. Сили оборони завдають ворогові значних втрат в особовому складі та техніці.

Через амбіції Путіна кількість ліквідованих на війні окупантів невпинно зростає. Захисники вкотре показують ворогові, що хто із "мечем" прийде в України, то й від нього й загине, передає 24 Канал.

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Втрати ворога на ранок 4 лютого

Втрати російських загарбників / Фото Генштаб

особового складу – близько 388750 (+810) осіб;

танків – 6343 (+2) од,

бойових броньованих машин – 11818 (+13) од,

артилерійських систем – 9331 (+31) од,

РСЗВ – 979 (+0) од,

засоби ППО – 663 (+0) од,

літаків – 332 (+0) од,

гелікоптерів – 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7173 (+12),

крилаті ракети – 1848 (+1),

кораблі /катери – 24 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 12393 (+41) од,

спеціальна техніка – 1479 (+6)