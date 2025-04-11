Не тільки придатний і непридатний: які є категорії придатності до військової служби

Військово-лікарська комісія визначає ступінь придатності до військової служби після отриманих травм, поранень чи захворювань. Рішення ВЛК впливає на подальшу службу: деякі військовослужбовці повертаються до строю, інші отримують обмеження або звільняються з військової служби.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на сервіс Міноборони "Турбота про військовослужбовця".

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Які є ступені придатності до військової служби

Під час медичного огляду військовослужбовців, які проходять ВЛК після отриманих травм, поранень або захворювань, встановлюється їхній ступінь придатності до військової служби.

Придатний:

до військової служби – особа і надалі придатна для залучення як до небойових, так і бойових дій. Її можна призначити на більшість посад. Категоричні винятки, коли її, як придатного, не можна залучити до певних родів військ, можна дізнатись в Додатку 3 Наказу МОУ №402;

– особа і надалі придатна для залучення як до небойових, так і бойових дій. Її можна призначити на більшість посад. Категоричні винятки, коли її, як придатного, не можна залучити до певних родів військ, можна дізнатись в Додатку 3 Наказу МОУ №402; до служби у виді ЗСУ – визначає придатність військовослужбовця до служби на підводних човнах, на надводних кораблях, у морській піхоті, Десантно-штурмових військах, спеціальних спорудах, підрозділах спеціального призначення;

– визначає придатність військовослужбовця до служби на підводних човнах, на надводних кораблях, у морській піхоті, Десантно-штурмових військах, спеціальних спорудах, підрозділах спеціального призначення; до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв’язку, оперативного забезпечення, охорони – такі військовослужбовці є непридатними до служби у підрозділах спеціального призначення, на підводних човнах, надводних кораблях, у спецспорудах.

Непридатний:

до служби у виді ЗСУ або за військовою спеціальністю – визначається непридатність військовослужбовця до служби на підводних човнах, на надводних кораблях, у морській піхоті, Десантно-штурмових військах, спеціальних спорудах, підрозділах спеціального призначення тощо;

до військової служби з переглядом через 6 – 12 місяців – під час дії воєнного стану військовослужбовці, визнані ВЛК непридатними з переоглядом через 6 – 12 місяців звільняються з військової служби в запас (стаття 26 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу");

до військової служби з виключення з військового обліку – такий ступінь придатності надає військовослужбовцю право на звільнення з військової служби з виключенням з військового обліку. Проте у разі наявності бажання можна написати рапорт на продовження проходження служби на посадах передбачених Переліком (Наказ МОУ №410 від 14.08.2018 "Про затвердження Переліку посад, що можуть бути заміщені військовослужбовцями, які визнані військово-лікарськими комісіями непридатними до військової служби").

Важливо! Рішення ВЛК щодо ступеня придатності військовослужбовця до служби залишається дійсним протягом 12 місяців з дати медичного огляду.

Нагадаємо, що у особи, визнані обмежено придатними до військової служби до 4 травня 2024 року, повинні повторно пройти ВЛК до 5 червня 2025 року. У Міноборони зазначають, що це обов'язковим згідно з законом.