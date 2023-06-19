У морі повний "букет" кишкових захворювань і побільшало мін, – Братчук про заборони на Одещині

Усі пляжі Одеси визнали непридатними й заборонили купатися у морі. Крім того, в Одесі не дозволяють продавати морепродукти та рибу з невстановлених місць вилову.

Це 24 Каналу прокоментував речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук. Він зазначив, що наразі питна вода в Одеській області відповідає всім санітарним нормам.

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Купання та продаж риби – заборонено

Відвідування усіх пляжів й купання на Одещині заборонено, тому що у морі повний "букет" кишкових захворювань, навіть знайшли холерний вібріон.

Станом на ранок 19 квітня у Чорному морі не виявлено холерної палички,

– наголосив Братчук.

Він також нагадав про заборону на продаж риби, яку виловили у Чорному морі, Дністровському лимані й річці Дунай.

Зазначимо, що заборона стосується:

стихійної торгівлі – з прилавків на вулицях і поблизу ринків;

магазинів та кіосків.

Влада прискіпливо перевіряє всі ринки та базари в області, де можливо продається риба виловлена у заборонених водоймах. Як розповів Братчук, 18 червня комісія перевіряла Привоз, проте наразі результати цієї перевірки невідомі.

"Бережімо себе і своїх дітей. Це стосується купання у морі й вилову мідій. Мало того, що люди купаються в інфекційному морі, то ще й намагаються збирати мідії та вживати їх", – сказав Братчук.

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Мінна небезпека

Після підриву росіянами Каховської ГЕС з Херсонської області на берег Чорного моря приносить різне сміття. До того ж на Одещині підвищена мінна небезпека. З акваторії чи гирла Дніпра аж на одеське узбережжя переносить ворожі протипіхотні чи протидесантні міни.

Сюди занесло річкові міни ЯРМ, якими окупанти мінували узбережжя лівого берега Херсонщини,

– розповів речник Української добровольчої армії "Південь".

Річкова міна ЯРМ призначена для установки в акваторіях озер і річок, аби завадити висадці десанту чи форсуванню водойм противником. Такі міни можна виставляти на глибину від 1 до 12 метрів.

Наступного дня після терористичного підриву ГЕС на Одещині знешкодили першу міну, потім – ще мінімум шість. Вони дуже легко переміщуються водою і, на жаль, малопомітні.

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