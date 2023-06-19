У морі повний "букет" кишкових захворювань і побільшало мін, – Братчук про заборони на Одещині
Усі пляжі Одеси визнали непридатними й заборонили купатися у морі. Крім того, в Одесі не дозволяють продавати морепродукти та рибу з невстановлених місць вилову.
Це 24 Каналу прокоментував речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук. Він зазначив, що наразі питна вода в Одеській області відповідає всім санітарним нормам.
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Купання та продаж риби – заборонено
Відвідування усіх пляжів й купання на Одещині заборонено, тому що у морі повний "букет" кишкових захворювань, навіть знайшли холерний вібріон.
Станом на ранок 19 квітня у Чорному морі не виявлено холерної палички,
– наголосив Братчук.
Він також нагадав про заборону на продаж риби, яку виловили у Чорному морі, Дністровському лимані й річці Дунай.
Зазначимо, що заборона стосується:
- стихійної торгівлі – з прилавків на вулицях і поблизу ринків;
- магазинів та кіосків.
Влада прискіпливо перевіряє всі ринки та базари в області, де можливо продається риба виловлена у заборонених водоймах. Як розповів Братчук, 18 червня комісія перевіряла Привоз, проте наразі результати цієї перевірки невідомі.
"Бережімо себе і своїх дітей. Це стосується купання у морі й вилову мідій. Мало того, що люди купаються в інфекційному морі, то ще й намагаються збирати мідії та вживати їх", – сказав Братчук.
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Мінна небезпека
Після підриву росіянами Каховської ГЕС з Херсонської області на берег Чорного моря приносить різне сміття. До того ж на Одещині підвищена мінна небезпека. З акваторії чи гирла Дніпра аж на одеське узбережжя переносить ворожі протипіхотні чи протидесантні міни.
Сюди занесло річкові міни ЯРМ, якими окупанти мінували узбережжя лівого берега Херсонщини,
– розповів речник Української добровольчої армії "Південь".
Наступного дня після терористичного підриву ГЕС на Одещині знешкодили першу міну, потім – ще мінімум шість. Вони дуже легко переміщуються водою і, на жаль, малопомітні.
Ситуація на Одещині після підриву Каховської ГЕС: останні новини
- Протягом останніх днів на берег Чорного моря на Одещині викинуло декількох загиблих дельфінів.
- На дев'ятий день після підриву росіянами ГЕС в Одесі позеленішала вода у морі. Холеру у воді не зафіксували, проте виявили інші небезпечні бактерії.
- На Одещині спостерігається опріснення Чорного моря. Проби морської води відібрали у трьох різних місцях Одеси. Після ретельних аналізів дослідники встановили, що солоність впала майже у 3 рази.