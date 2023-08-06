У Кабміні розкрили зарплати міністрів: хто з урядовців отримав за липень найбільше

Кабінет міністрів нашої держави 5 серпня опублікував дані щодо заробітної плати, яку наші міністри отримали за липень 2023 року. Таким чином стало відомо, хто з українських урядовців отримав найбільшу суму за свою роботу.

Також з цього звіту стало відомо, скільки саме вираховують коштів з зарплатні наших міністрів. Там також містяться дані щодо надбавок та відпускних урядовців.

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Яку зарплатню отримали урядовці за липень

У звіті вказали, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль за липень 2023 року отримав "на руки" зарплатню в розмірі 66,32 тисячі гривень. Таку ж суму заробили й віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина та міністерка реінтеграції Ірина Верещук.

У цих трьох топчиновників уряду вирахували по 16 тисяч гривень, а без урахування цього вирахування їхні оклади становлять – 82,3 тисячі гривень. Варто зазначити, що це не найвищі зарплатні серед міністрів.

Найбільшу зарплатню у липні отримав держсекретар Кабміну Олександр Ярема. Так, він фактично отримав 84,57 тисячі гривень, хоча його посадовий оклад становить 40,1 тисячі гривень.

Таку суму Ярема отримав завдяки кільком надбавкам до його зарплатні.

Зокрема, надбавки до окладу Олександра Яреми були за:

ранг – 800 гривень;

вислугу років – 15,64 тисячі гривень;

виконання особливо важливої роботи – 40,5 тисячі гривень;

роботу із таємними документами – 8,02 тисячі гривень.

Цікавим є посадовий оклад міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександра Кубракова, який становить 66,69 тисячі гривень. До того ж додаткові 15,69 тисячі гривень йому нарахували за відрядження, тому сумарна зарплата після вирахування податків становила, як у Шмигаля, 66,32 тисячі гривень.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров отримав "чистими" – 66,34 тисячі гривень. Так, його оклад становить 70,79 тисячі гривень, але до нього додали ще 11,73 тисячі гривень за відрядження, а сума утриманих податків становила – 16,09 тисячі гривень.

Також міністерка економіки Юлія Свириденко після вирахування податків отримала 66,32 тисячі гривень, а міністр Кабміну Олег Немчинов заробив 65,24 тисячі гривень.

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