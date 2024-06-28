Які бойові завдання має виконувати авіація: 3 можливі варіанти

Україна вже цього літа повинна отримати довгоочікувані літаки F-16. Які бойові завдання насамперед повинна виконувати американська авіація, яка з'явиться в нашому небі.

Про це 24 Каналу розповів військовий оглядач Денис Попович. Подейкують, що перші винищувачі Повітряні сили ЗСУ застосовуватимуть для захисту Харкова від КАБів.

Варте уваги На 90% буде закрите небо, – ексглава розвідки назвав реальні механізми

Що робитимуть F-16

Як зазначив Попович, у широкому сенсі F-16 доповнять протиповітряну оборону України, зокрема, для збиття крилатих ракет, якими періодично атакує Росія.

Далі це боротьба із носіями коригованих авіаційних бомб. Сподіваймося, що F-16 будуть оснащені ракетами класу "повітря – повітря" з дальністю дії понад 100 кілометрів, аби збивати носії до того, як вони зайдуть в зону скиду бомб, які діють у радіусі 50 – 80 кілометрів.

Ракети "повітря – повітря" з дальністю понад 100 кілометрів це буде якраз той засіб, який допоможе боротися з літаками, які є носіями КАБів,

– наголосив військовий оглядач.

Ще одне завдання, яке виконуватимуть винищувачі, – удари по поверхні. Тобто використання коригованих авіаційних бомб з нашого боку, носіями яких теж є F-16.

Наприклад, можливість атакувати окупований Крим, адже недарма Сили оборони зараз здійснюють системну кампанію зі знищення засобів ППО на території анексованого Кримського півострова – постійне вибиття установок С-300/400, знищення радіолокаційних засобів тощо.

Це розчищення неба якраз для авіаційної операції, яку ми сподіваємося побачити у середньостроковій перспективі у зв'язку з прибуттям цих літаків,

– мовив Попович.

Втім, наскільки це вплине на ситуацію на фронті, залежить від кількості літаків й засобів ураження, які Україна отримає.