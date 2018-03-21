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Топ-4 помилки, які люди допускають під час дієти

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Типові помилки під час дієти
Типові помилки під час дієти / Фото з вільних джерел

Популярна фітнес-тренер Аніта Луценко, відома за участю в телевізійному шоу "Зважені та щасливі", розповіла, які помилки допускають люди під час дієти. За словами експерта, майже всі люди стикаються з неправильним підходом до харчування.

У прагненні позбутись зайвих кілограмів люди часто допускають типові помилки. Саме це стає причиною того, що талія ніяк не зменшується,а позначка на вагах не змінюється. Відтак українська фітнес-тренер допомогла прихильникам подолати цю проблему. Свої рекомендації Аніта Луценко опублікувала на сторінці в Instagram, де поділилась секретами правильного харчування, що допоможуть позбутись зайвих кілограмів.

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Помилка 1. Ви поїли до того, як перетравилась попередня їжа

Здорове харчування – основа схуднення. Завдяки правильному прийому їжі людина налагоджує систему травлення, внаслідок чого зайві калорії не відображаються на талії. Аніта Луценко стверджує, що ефективність дієти залежить від часу прийому їжі. За її словами, перерва між харчуванням повинна складати не менше 3 години.

Помилка 2. Обід – не найситніший прийом їжі

Важливу роль під час схуднення відіграє обід, адже людина може ситно поїсти, не боячись набрати кілограми. Якщо ж вона порушує це правило, то ввечері прагне спустошити холодильник, що неодмінно повпливає на показники ваг.

Помилка 3. Фаст-фуд

Складно втрачати зайві кілограми, якщо кожного дня навідуватись до закладів із фаст-фудом. Під час дієти краще відмовтесь від газованих напоїв, несвіжої їжі або тої, що містить штучні добавки.

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Помилка 4. Прийом їжі перед телевізором

Часто люди харчуються під час перегляду телевізора, читання або гортання стрічки в соціальних мережах. Це може вплинути на втамування голоду, тому відчуття ситості може з'явитись значно пізніше.

Також Аніта Луценко радить людям щодня займатись спортом. Хоча б одна вправа на день може стати першим кроком до ідеальної фігури.

Теги: LifeStyle Здорове життя Здорове харчування Дієти
Джерело: 24 Канал
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