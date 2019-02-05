Які будуть тарифи на комуналку: що пропонують кандидати в президенти

24 канал проаналізував реалістичність обіцянок ТОП-10 претендентів на пост глави держави. На всіх виборах політики піднімають тему комунальних тарифів.

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Як кандидати в президенти пропонують боротися з високими тарифами – далі в матеріалі 24 каналу.

Третина українців не витягує комуналку

Українці, які вважають, що країна прямує в неправильному напрямку, вважають основними проблемами війну (70%), зростання цін (50%) і різке зростання комунальних тарифів (39%). Такими є результати опитування, проведеного фондом Демократичні ініціативи імені Кучеріва. Найбільш негативні зміни, на переконання наших співгромадян, сталися у рівні цін та тарифів – тут погіршення відчули 85% населення.



Третина населення не має чим оплатити комуналку

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З 2014 року комунальні тарифи зростають регулярно. Влада це пояснює вимогами МВФ, проведенням реформ і формуванням ринку газу. З 1 листопада 2018 року ціна на газ для населення в Україні зросла на 23,5%. Через що з 1 січня 2019 року зросли тарифи на тепло для населення на 10-24%. З 1 травня 2019 року тарифи на газ зростуть ще на 15%. Для третини населення ціни на комуналку не підйомні – шість мільйонів домогосподарств отримують субсидії. Для порівняння: в Європі пільги надаються 3-6% населення. Тобто всі інші мають відповідний рівень доходів, щоб безболісно 15% з них витрачати на комуналку. В Україні ж грошей на комуналку не вистачає близько 30% населення.

Зменшити тарифи, ліквідувати корупцію, збільшити видобуток власного газу

Тема зменшення тарифів для українських політиків-популістів – улюблена. Вони активно спекулюють на настроях особливо незаможних українців. В результаті виграють вибори, однак тарифи продовжують зростати, а зарплати – ні.

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На нинішніх виборах кожен з кандидатів у президенти запропонував свій рецепт. Хоча в багатьох він зводиться до зменшення чи скасування високих тарифів. І лише деякі претенденти на пост глави держави пропонують конкретні механізми.

Юлія Тимошенко, партія ВО "Батьківщина"

Що обіцяє: Юлія Тимошенко обіцяє в перший місяць роботи нового президента зменшити ціни на газ у 2 рази, а це означає зниження тарифів на тепло і гарячу воду. Крім того, лідерка "Батьківщини" обіцяє спрямувати газ українського видобутку виключно на потреби населення. Побудувати LNG-термінали для імпорту скрапленого газу неросійського походження, що призведе до зменшення вартості газу для промисловості.

Як зазначає політичний експерт Андрій Вігірінський, тарифи на газ можна зменшити. Водночас, експерт вважає, що побудова LNG-терміналів для потреб промисловості – правильно з точки зору диверсифікації постачання газу. Але з точки зору економічної доцільності зараз це не актуально. Зараз важливо наростити видобуток газу держкомпанією "Укргазвидобування".



Юлія Тимошенко обіцяє знизити тарифи вдвічі одразу після перемоги

Але треба зазначити, що обіцяти зменшення цін на газ вдвічі в перший місяць роботи президента – популізм. Тарифи на газ піднімає уряд, він же може це скасувати. Але дуже сумнівно, що Гройсман, який ще керуватиме урядом на момент обрання нового президента, зробить такий крок назустріч Юлії Тимошенко. Їй вдасться це зробити за умови, що її партія виграє парламентські вибори і сформує новий Кабмін.

Власне, нинішніми високими тарифами на газ українці зобов’язані Юлії Тимошенко, яка в 2009 році підписала скандальні газові угоди з Путіним.

Петро Порошенко

Що обіцяє: Петро Порошенко позиціонує себе європейським політиком, тому тарифи повинні бути ринковими. І підвищення тарифів на газ вважає умовою макроекономічної стабільності – отримання траншу МВФ для розвитку економіки. Президент переконаний, що не можна обійтися без підвищення тарифів.

За словами Вігірінського, по-перше, ринкове ціноутворення тарифів на газ, яке запроваджують Порошенко і уряд, можна було відкласти. По-друге, експерт нагадує: попит в Україні щорічно складає 40 мільярдів кубометрів, а пропозиція – лише 20 мільярдів. Цю різницю ми заміщаємо імпортом газу. Ціна на імпортний газ у 2018 році склала близько 300 доларів за тисячу кубометрів. Тобто з позицій Порошенка тариф для побутових споживачів знижений не може бути.



Петро Порошенко за європейські тарифи, але при українських зарплатах

Але тут є одне велике але. За словами Вігірінського, "Укргазвидобування", що видобуває газ для населення, актуалізує законсервовані 20-30 років тому родовища, які вважалися виснаженими. Це призводить до великих затрат, у результаті чого вартість газу складає ті ж 300 доларів чи навіть більше. А газові ліцензії на такі родовища, як сланцеві поклади в Юзівському родовищі, в Полтавській і Харківській областях, отримують приватні компанії.

Юзівське родовище – ліцензію отримала офшорна компанія "Юзгаз БіВі", яку пов’язують з близьким до Порошенка нардепом Кононенком. Перспективні родовища в Полтавській і Харківській областях отримує компанія російського олігарха Фукси. Кому вони продаватимуть газ? Звичайно, підприємцям за високими цінами. Можливе примусове відчуження майна в суспільних інтересах. Суспільний інтерес громадян вищий, ніж одного інвестора?

– наголошує Андрій Вігірінський.

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І тут, зауважує фахівець, починається історія: олігархи-корупція-деолігархизація, яка напряму корелюється з Порошенком. Можна говорити скільки завгодно про ринкові механізми, але все залежить від мети. Якщо ти хочеш, щоб населення отримало газ дешевше, це можна зробити. Якщо ти хочеш, що ти цього хочеш, але робиш все навпаки – то це інша справа.

Володимир Зеленський, партія "Слуга народу"

Що обіцяє: Володимир Зеленський вважає, що Україна повинна перейти на забезпечення своїх потреб за рахунок власних енергетичних ресурсів, ставши згодом їхнім експортером на європейський ринок.



Володимир Зеленський обіцяє навіть експортувати енергоресурси

Як зазначив в інтерв’ю українському виданню директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко, експорт власних енергоресурсів до Європи – обіцянка без плану виконання. Зараз Україна закуповує 12 мільярдів кубометрів газу на рік, а також нафтопродукти, бо власної нафти не достатньо. За рахунок чого планується покрити цей дефіцит – з програми незрозуміло.

Анатолій Гриценко, "Громадянська позиція"

Що обіцяє: Анатолій Гриценко обіцяє прозоре ціноутворення тарифів, знизити їх до рівня, що відповідає реальним затратам виробників і доходам населення. Для цього політик планує викорінити корупцію та олігархічні монополії. Також Гриценко обіцяє позбутися залежності від імпортного газу шляхом політики енергозбереження і енергоефективності, опори на власні, зокрема відновлювані ресурси.



Анатолій Гриценко обіцяє позбутися олігархів і залежності від імпорту газу

По-перше, щоб тарифи знизити до рівня реальних затрат і доходів населення, потрібен економічний ріст і певний комплекс дій. По-друге, все залежить від того, якою буде новосформована коаліція і уряд відповідно. Є сумніви, що Гриценкові вдасться сформувати такий Кабмін.

Юрій Бойко, "Опозиційна платформа – За життя"

Що обіцяє: Юрій Бойко обіцяє зупинити "тарифний геноцид", встановивши справедливі тарифи, що повернуть людям можливість жити в цивілізованих умовах. Газ власного видобутку йтиме на потреби народу, а не для спекуляцій. Зробити доступними субсидії для тих, хто цього потребує.



Юрій Бойко обіцяє зупинити "тарифний геноцид", який розпочав його компаньйон Фірташ

"Тарифний геноцид" започаткував екс-президент-утікач Янукович і уряд Азарова, в якому і працював міністром палива і енергетики Юрій Бойко. І саме завдяки близькому до Бойка олігарху Фірташу була створена компанія-прокладка "РосУкрЕнерго", яка стала закуповувати російський газ за завищеними цінами.

Олег Ляшко, Радикальна партія

Що обіцяє: Олег Ляшко обіцяє збільшити видобуток власного газу, відмовитися від імпортного, покласти край корупції "Нафтогазу", що дозволить знизити ціну на газ мінімум вдвічі. За комуналку українці будуть платити не більше 15% своїх доходів, а не 60-80%, як зараз. Всіх "зігріти" справедливими тарифами на комуналку, дати субсидії і безкоштовно встановити лічильники.



Олег Ляшко знизить тарифи і всіх "зігріє"

Розмах в Олега Ляшка чималий. Якщо врахувати ще той момент, що виконання цих обіцянок – у компетенції уряду.

Олександр Вілкул, "Опоблок – Партія миру і розвитку"

Що обіцяє: Олександр Вілкул обіцяє зробити витрати на комунальні послуги – не більше 15% сімейного доходу.



У Вілкула все просто: витрати на комуналку зробити на рівні 15% доходів

Яким шляхом – не зрозуміло. Схоже, що Вілкул, який на виборах більше грає на темі миру (капітуляції – "24"), не надто заглиблюється в питання тарифів.

Андрій Садовий, "Об’єднання "Самопоміч"

Що обіцяє: Андрій Садовий розробив цілу програму щодо тарифів. Лідер "Самопомочі" вважає, що тарифи і корупція – це взаємопов’язані речі. Тому, аби ціни на енергетичні ресурси були чесними і прозорими, держава має повернути контроль за природними ресурсами і критичною інфраструктурою – газопостачанням, електропостачанням, теплом та доступом до паливно-мастильних матеріалів.



Андрій Садовий має цілий комплекс заходів

На його переконання, собівартість власного газу сьогодні – близько 100 доларів, тоді, як ми купуємо за 380 доларів. На цій різниці більшість олігархів саме так заробили собі капітали. У 1970-х роках Україна добувала 68 мільярдів метрів кубічних газу. З часу здобуття незалежності видобування опустилося до 20-21 мільярда кубів, хоча реальна потреба держави – десь 31 мільярд.

Андрій Садовий пропонує:

Заборонити доступ до користування надрами, до власності чи управління критичною інфраструктурою громадянам та юридичним особам Росії і пов’язаним із ними особам, а також юридичним особам, зареєстрованим в офшорах.

Запровадити антимонопольні правила, обмежити вертикальні монополії.

Гарантувати незалежність регулятора, який надає доступ до користування надрами, до власності чи управління критичною інфраструктурою.

Створити енергетичну біржу для конкурентного продажу енергетичних ресурсів (вугілля, газу) і електроенергії.

Оновити теплові мережі через механізми фінансування проектів з енергоефективності.

Максимальне впровадження енергозбереження. Вклавши в будинок на 78 квартир 2,5 мільйони гривень, ми можемо скоротити споживання газу на 30-40 %.

При наявності політичної волі план реалістичний. Хоча потребує згуртованої командної роботи професіоналів.

Руслан Кошулинський, ВО "Свобода"

Що обіцяє. Руслан Кошулинський обіцяє повернути до комунальної або державної власності підприємства-монополісти електро-, газо-, тепло-, водопостачання тощо. Зруйнувати корупційні схеми в енергетичній галузі. Провести повну інвентаризацію видобутку та виробництва всіх енергоносіїв. Встановити реальних власників підприємств галузі, наявність та законність отриманих ліцензій. Ухвалити державну програму енергетичної незалежності України за принципом: зменшення споживання, збільшення видобутку, диверсифікація джерел (не більше ніж 30% від однієї країни-постачальника). Заохочувати споживачів до переходу на енергоощадні технології.



Руслан Кошулинський обіцяє повернути державі енергокомпанії

Андрій Вігірінський нагадує: облгази здійснюють оперативне управління газорозподільними мережами, які їм не належать. Вони державні. Тому повертати в державне управління нічого. Що стосується обленерго, то вони продають ресурси за тарифами, встановленими регулятором. І від зміни власника ціни не зміняться. Дійсно деякі обленерго зареєстровані в офшорах. Якщо є суспільна необхідність цю власність забрати, то зробити можна через суд.

Валентин Наливайченко, партія "Справедливість"

Що обіцяє: Валентин Наливайченко обіцяє зменшити тарифи шляхом ліквідації корупційної складової. Відкрити і забрати свердловини з родовища в олігархів і повернути в державні компанії. Найголовніше – збільшити видобуток власного газу, нафти, корисних копалин.



Валентин Наливайченко обіцяє забрати підприємства в олігархів

Наливайченко повторює багатьох своїх колег щодо корупції у сфері тарифів. Щоправда, неясно, що він розуміє під поняттями "забрати і повернути"? Звучить у дусі комуністичних гасел. Потрібен чіткий законодавчий демократичний механізм.

Як наголошує Андрій Вігірінський, на жаль, перспективні родовища газу діляться між приватними структурами, які не зобов’язані продавати газ населенню. А державна компанія "Укргазвидобування" нових покладів не отримує, видобуток не збільшує, відповідно і продавати населенню нема що. Плюс потрібен чіткий облік газу. На потреби населення виділяється 20 мільярдів кубометрів, але невідомо, чи по факту це так? Суцільна фількіна грамота по балансах. При цьому населення скоротилося, отже, і споживання. Те саме стосується тепла.

Можливість знизити тарифи, зокрема, на газ, є. Якщо "Укргазвидобування" отримає профіцит у видобутку газу завдяки розробці нових родовищ. Тоді тимчасово, поки доходи населення не зростуть до відповідного рівня, тарифи треба знизити,

– наголошує Вігірінський.