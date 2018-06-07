Які бувають і про що свідчать виділення у жінок

Деяка кількість вагінальних виділень — абсолютно нормальне явище, особливо для жінок дітородного віку. Проте деякі з них можуть свідчити про захворювання.

Тому варто звертати увагу на колір та структуру виділення, пише MedOboz.

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Про початок овуляції можуть свідчити рясні прозорі або ж мізерні виділення, це вважається нормою, а нерясні білуваті – про завершення циклу.



Якщо після менструації у жінки з’явилися водянисті темні виділення або ж сукровиця, то це може бути симптомом хронічного ендометриту або інших гінекологічних захворювань. Коричневі або червоні виділення до менструації або після можуть бути сигналом про початок патологічних процесів, до прикладу спайки та ендометріозу. При вагітності цей симптом може свідчити про ризик мимовільного аборту.



Після статевого акту без використання презервативу можуть з’явитися непрозорі білі або жовтуваті виділення – так організм очищується від сперми.

Зелений колір виділень може свідчити про гонорею (венерична інфекційна хвороба) та цервітит (запалення шийки матки).

При молочниці у жінки виникають сирнисті виділення, неприємний запах та свербіння.

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