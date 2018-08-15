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Які фрукти та овочі потрібно дуже ретельно мити

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Які фрукти та овочі потрібно дуже ретельно мити
Які фрукти та овочі потрібно дуже ретельно мити / unsplash.com

Фахівці розповіли, коли достатньо помити овочі і фрукти просто під водопровідною водою, а коли їх варто помити значно ретельніше.

Миття фруктів і овочів захищає людину від зараження бактеріями сальмонели, кишкової палички та лістерії, передає Мedikforum.

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Зі слів фахівця в області здорового харчування з Університету Огайо Дрю Паттерсона, кавун треба мити не менше 10 секунд.

Фрукти, з яких треба знімати шкірку, мити взагалі не потрібно

Фрукти, з яких треба знімати шкірку, мити взагалі не потрібно

Фрукти і овочі з пористим покриттям треба мити проточною водою протягом 10-20 секунд. Це стосується огірків, полуниці та овочів, що мають коріння, зокрема, зеленої цибулі.

Яблука достатньо мити всього 5-10 секунд. А фрукти, з яких треба знімати шкірку (апельсини і банани) – їх мити взагалі не потрібно, адже бактерії через таку шкірку просто не проникнуть. Особливо ретельно треба мити овочі і фрукти, зібрані з землі.

Найретельніше варто мити овочі і фрукти, зібрані з землі

Найретельніше варто мити овочі і фрукти, зібрані з землі

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Здорове харчування LifeStyle Здоров'я Здорове життя Поради
Джерело: 24 Канал
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