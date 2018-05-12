Які хвороби можуть підчепити українці на природі та у водоймах

Відпочиваючи на природі та купаючись у водоймах, чимало людей ризикують захворіти на кліщовий бореліоз та лайм-бореліоз, лептоспіроз та гостру кишкову інфекцію.

Про це повідомив керівник київського управління Дерджпродспоживслужби Олег Рубан, передає УНН.

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Він зазначив, що у кожному регіоні проводяться рейди-перевірки по всіх рекреаційних зонах та пляжах. Якщо не проводилась відповідна обробка території, наприклад, від кліщів, то є ризик фіксації таких хвороб як кліщовий бореліоз та лайм-бореліоз.

Окрім того, можна підчепити лептоспіроз – смертельно небезпечну хворобу, яку розповсюджують щури та інші гризуни. Це захворювання також реєструється по всій території України.

А у водоймах через ковтання води можна підхопити гостру кишкову інфекцію – це через погіршення стану водойми.

Водойми в Україні обов'язково контролюються лабораторними центрами МОЗ та іншими лабораторіями щотижня. За результатами аналізів, людей інформують про безпечність водойм,

– зазначив Рубан.