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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Які хвороби можуть підчепити українці на природі та у водоймах

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Які хвороби можуть підчепити українці у водоймах
Які хвороби можуть підчепити українці у водоймах / kiev-ukr.segodnya.ua

Відпочиваючи на природі та купаючись у водоймах, чимало людей ризикують захворіти на кліщовий бореліоз та лайм-бореліоз, лептоспіроз та гостру кишкову інфекцію.

Про це повідомив керівник київського управління Дерджпродспоживслужби Олег Рубан, передає УНН

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Він зазначив, що у кожному регіоні проводяться рейди-перевірки по всіх рекреаційних зонах та пляжах. Якщо не проводилась відповідна обробка території, наприклад, від кліщів, то є ризик фіксації таких хвороб як кліщовий бореліоз та лайм-бореліоз.

Окрім того, можна підчепити лептоспіроз – смертельно небезпечну хворобу, яку розповсюджують щури та інші гризуни. Це захворювання також реєструється по всій території України.

А у водоймах через ковтання води можна підхопити гостру кишкову інфекцію – це через погіршення стану водойми.

Водойми в Україні обов'язково контролюються лабораторними центрами МОЗ та іншими лабораторіями щотижня. За результатами аналізів, людей інформують про безпечність водойм,
– зазначив Рубан.

Теги: Новини України відпочинок Здоров'я Медицина
Джерело: 24 Канал
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