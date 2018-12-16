Які існують види жіночого оргазму

Жінка може відчувати кілька видів оргазму, а от чоловіки цим похвалитися не можуть.

У медицині офіційно визнають три види фізіологічного оргазму, пише ТСН.

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1. Кліторальний

Досягнення оргазму жінка отримує у результаті стимуляції клітора. Вважається, що цей вид оргазму найбільш яскравий, але не такий тривалий у порівнянні з іншими видами. Жінка може отримати кліторальний оргазм і без статевого контакту.

2. Вагінальний

Цей вид оргазму жінка може відчути безпосередньо під час введення члена в піхву. Більшість жінок переконані, що у піхви багато рецепторів. Це можливе через набухання ніжки клітора і точки G у результаті збудження. За даними інших лікарів, точки G не існує. Вважають, що цей вид оргазму більш тривалий, під час якого жінка краще розслабляється.

3. Матковий

Жінки можуть відчувати цей вид оргазму, якщо член дістає до матки. Під час цього відчувається її скорочення, яке ще спостерігається певний час після розрядки.

Виділяють ще один вид оргазму – міотонічний, або міокомпресійний оргазм. Його жінки відчувають лише після того, як напружують стегна і сідниці. Цей вид оргазму змушує під час сексу шукати відповідні пози. Деякі дівчата можуть відчувати цей вид оргазму у тренажерному залі під час певних навантажень на стегна та сідниці.

Головний сексопатолог м. Києва, керівник Центру планування сім'ї, сексології та репродукції, професор Борис Ворник зазначає, що жінки можуть відчувати всі види оргазму.

Сексопатолог Борис Ворник "Жінки можуть відчувати всі види оргазму. Жодних досліджень стосовно того, який жінка відчуває оргазм, немає. Тому не можна говорити про те, що жінка відчуває більше вагінальний або кліторальний оргазм. Це залежить від багатьох чинників: від типу організму жінки, від специфіки її сексуального виховання, поведінки, від її вродженої рецепторної чутливості, від того, як вона починала статеве життя і умов, за яких вона отримала перший оргазм, яка переважала і переважає статева стимуляція і т. д."

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