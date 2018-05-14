Які ліки не можна поєднувати між собою: перелік

Деякі ліки можуть посилювати дію інших або ж навпаки – нейтралізувати. Проте певні медикаменти категорично не можна приймати одночасно з іншими.

Ці небезпечні поєднання можуть привести до поганих наслідків, пише "Країна здоров'я".

Аспірин та антикоагулянти

Антикоагулянти – ліки, які вживають для гальмування процесу згортання крові та зменшення тромбів, є дуже серйозними препаратами. Тому вони відпускаються лише за рецептом.

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Проте варто пам’ятати, що поєднання з аспірином, який розріджує кров, може призвести до внутрішньої та зовнішньої кровотечі.



Антидепресанти та знеболювальні



Голландські вчені довели, що поєднання цих ліків спричиняє шлункові кровотечі. Тому лікарі рекомендують вживати їх окремо.

Заспокійливі та знеболювальні препарати

Ці препарати діють як заспокійливе для організму. Тому, якщо вживати їх одночасно, то це може спричинити зменшення частоти дихання, серцевих скорочень, іноді до смертельного рівня.





Опіоїди й ацетамінофен

Опіоїди – ліки, які усувають больовий синдром, у поєднанні з ацетамінофеном, який має знеболювальну та жарознижувальну дію, можуть серйозно нашкодити здоров’ю.

У людей, які намагаються збільшити дію ацетамінофену, може серйозно спричини пошкодження печінки. Американські вчені раніше дослідили, що занадто велика доза цих ліків спричиняє гостру печінкову недостатність.

До слова, тайванські вчені виявили, що деякі знеболювальні ліки, поширені по всьому світу, провокують інсульт та серцевий напад.