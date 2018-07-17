Які мінерали здатні покращити пам'ять: відповідь вчених

Науковці у ході дослідження встановили, що на когнітивні функції організму та емоційний стан добре впливає цинк та залізо.

До такого висновку підійшли Лінда Бірн та її колеги з Університету Дікіна (Австралія), пише портал "ЖивиАктивно".

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Науковці проаналізували ряд досліджень, де відстежували як саме підвищення споживання заліза та цинку впливало на настрій та когнітивні функції у жінок віком від 12 до 55 років. Вчені зафіксували позитивний ефект цинку на пам'ять та емоційний стан людини.

Цинк міститься у таких продуктах як м'ясо, морепродукти, горіхи та сухофрукти.



Цинк міститься у морепродуктах

Спеціалісти також встановили що додаткове приймання заліза покращував пам'ять та інтелектуальні здібності, незалежно від того, був дефіцит мінералу в організмі чи ні.

Ці продукти багаті на залізо – молюски, броколі, креветки, перець, тим’ян, лавровий лист, петрушка, шпинат, нут, цикорій салатний, рукола та інші.



Вживання руколи покращує когнітивні здібності

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До слова, психічне та фізичне здоров’я тісно пов’язані між собою, тому, щоб покращити пам'ять, необхідно взяти собі за звичку дотримуватися цих порад.

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