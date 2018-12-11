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      Які напої зможуть покращити імунітет

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      Напої, які зміцнюють імунну систему
      Напої, які зміцнюють імунну систему / news.tut.by

      В холодну пору року, коли збільшуються кількість вірусних і застудних захворювань, необхідно більше уваги приділяти імунітету.

      Кілька смамчних і корисних напоїв зможуть вам допомогти зміцнити імунну систему, передає headinsider.

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      Настій шипшини

      Такий напій насичений вітаміном С, здатними захистити нас від ризиків захворювань на кшталт грипу та інших простудних недуг. Для порівняння – аскорбінової кислоти в шипшина більше, ніж у лимоні, в 45-50 разів;

      Імбирний чай

      Імбир допоможе не тільки зміцнити імунну систему, а й придушити почуття голоду, що стане особливим плюсом для бажаючих схуднути. Також імбирний чай здатний поліпшити роботу щитовидної залози, підвищити активність мозку і уповільнити старіння;

      Користь імбирного чаю
      Імбирний чай допоможе зміцнити імунітет

      Чай з обліпихи

      Близько 0,1 кг обліпихи містить в собі добову норму основних вітамінів і корисних речовин, необхідних організму щодня. Обліпиха, додана в чай, дозволить не тільки зміцнити імунну систему, а й позбавить від запорів, зміцнить серце і судини;

      Кава

      Середня чашка звичайного кави насичена антиоксидантами настільки, що, випиваючи її в обід, ви покриваєте потребу організму в них на 25%. Однак не варто зловживати напоєм: занадто великі дози можуть підвищити рівень цукру в крові;

      via GIPHY

      Вода з лимоном

      Це не тільки чудове для зміцнення імунітету засіб, але і хороший енергетик. Також, така вода здатна очищати організм від токсинів.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Здорове харчування
      Джерело: 24 Канал
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