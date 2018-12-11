Які напої зможуть покращити імунітет

В холодну пору року, коли збільшуються кількість вірусних і застудних захворювань, необхідно більше уваги приділяти імунітету.

Кілька смамчних і корисних напоїв зможуть вам допомогти зміцнити імунну систему, передає headinsider.

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Настій шипшини

Такий напій насичений вітаміном С, здатними захистити нас від ризиків захворювань на кшталт грипу та інших простудних недуг. Для порівняння – аскорбінової кислоти в шипшина більше, ніж у лимоні, в 45-50 разів;

Імбирний чай

Імбир допоможе не тільки зміцнити імунну систему, а й придушити почуття голоду, що стане особливим плюсом для бажаючих схуднути. Також імбирний чай здатний поліпшити роботу щитовидної залози, підвищити активність мозку і уповільнити старіння;



Імбирний чай допоможе зміцнити імунітет

Чай з обліпихи

Близько 0,1 кг обліпихи містить в собі добову норму основних вітамінів і корисних речовин, необхідних організму щодня. Обліпиха, додана в чай, дозволить не тільки зміцнити імунну систему, а й позбавить від запорів, зміцнить серце і судини;

Кава

Середня чашка звичайного кави насичена антиоксидантами настільки, що, випиваючи її в обід, ви покриваєте потребу організму в них на 25%. Однак не варто зловживати напоєм: занадто великі дози можуть підвищити рівень цукру в крові;

Вода з лимоном

Це не тільки чудове для зміцнення імунітету засіб, але і хороший енергетик. Також, така вода здатна очищати організм від токсинів.

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