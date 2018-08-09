Які негативні наслідки на організм має жувальна гумка

Жувальна гумка, як і будь-які інші традиційні солодощі, містять цукор, а також хімічні компоненти та інші добавки, що можуть бути небезпечними.

Про це пише ресурс "Моє здоров’я".

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Як підкреслюється, якщо жувати гумку регулярно, це може призвести до переїдання, оскільки після неї ми надаватимемо перевагу продуктам з низьким рівнем поживності.

Крім того, під час виробництва жувальної гумки використовується підсолоджувач аспартам, а він, зі свого боку, містить фенілаланін – небезпечна речовина для тих людей, що страждають від фенілкетонурії (спадкове захворювання, що впливає на роботу мозку – Здоров’я 24).

Також, за даними видання, жувальні гумки з замінниками цурку містять сорбітол, що є проносним засобом, який за постійного споживання викликає діарею та біль у шлунку. Так, німецький гастроентеролог Юрген Баудіц, рекомендує не споживати понад 5 грамів цієї речовини у тиждень.

Жування гумки може призвести і до проблем зі щелепою, яка перестане нормально закриватися. Таке трапляється, коли зношується скронево-нижньощелепний суглоб, який дозволяє відкривати та закривати рота, мовиться у матеріалі.

Ще щодо недоліків жувальної гумки, то, перш за все, відзначимо карієс, який є наслідком залишків цукру на зубах, а це сприяє розмноженню бактерій і решті проблем ротової порожнини.

Водночас журналісти додають, що жувальна гумка містить також ланолін, отриманий з овечої шерсті, – це воскова речовина, яка робить жувальну гумку м’якою. Хоча й гумка здебільшого не вважається шкідливою для здоров’я, але негативні фактори не можна відкидати.

Зауважимо, дієтологи радять не споживати жувальні гумки постійно.

Нагадаємо, окрім недоліків, жування гумки може мати й корисний ефект. До прикладу, під час піших прогулянок вона може допомогти у схудненні.

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