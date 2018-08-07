Які ознаки вказують на те, що у вас здорові стосунки
Деякі пари починають свої стосунки стрімко та пристрасно, але з часом видихаються. Інші ж повільно рухаються вперед, але будуть довготривалі відносини.
Попри те, що уявлення про здорові стосунки – суб’єктивна думка, психологи склали список стандартних показників, пише "Сегодня".
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1. Ви слухаєте свого партнера більше, ніж говорите самі. А також чуєте та дослухаєтеся до його думки.
Ви слухаєте свого партнера
2. У стосунках ви підкреслюєте те, наскільки цінний та унікальний партнер є для вас. І не лише на словах, а показуєте це поведінкою.
3. Партнери у здорових стосунках не заподіюють один одному шкоду, а навпаки – оберігають та леліють. А також безумовно люблять.
4. Ваш партнер – це мотивація до досягнення мети. Ви завжди підтримуєте ідею іншого, підштовхуєте один одного до кращого та більшого.
5. У здорових стосунках партнери не піддаються сумнівів та не створюють проблеми. Це дозволяє обом почуватися вільно.
6. Ви ніколи не будете проектувати вашу невпевненість та недоліки на партнера.
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7. Друзі партнера – це ваші друзі. Тому у здорових відносинах ви будете поважати друзів та близьких вашого партнера, оскільки він їх теж цінує та поважає.
Які ознаки вказують на те, що у вас здорові стосунки
8. Ви не будете боятися відповіді на поставлене питання, а також не будете використовувати інформацію один проти одного для заподіяння шкоди.
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