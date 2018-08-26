Які парфуми, макіяж і догляд за обличчям обирає Дженніфер Лоуренс: секрети краси

Оскароносна актриса Дженніфер Лоуренс неодноразово ставала обличчям модних брендів та ділилась, як їй вдається доглядати за власною шкірою. Цього разу вона розповіла у Harper’s Bazaar, який аромат є її найулюбленішим, та якому макіяжу, зачісці і б’юті-продуктам вона віддає перевагу.

Про це повідомляють на сайті видання.

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Парфуми

Зірка фільмів "Червоний горобець", "Голодні ігри" та "Мати!" зізналась, що її улюбленими парфумами вже довгий час залишається аромат Joy від Dior. Як виявилось, її першими парфумами в дитинстві були Miss Dior, оскільки ними користувалась її мама. Згодом зірка сама визначилась з улюбленими нотами парфумів.

"Аромат Joy від Dior – не надто різкий, дуже повітряний, і мені це подобається. Мені здається, він і сучасний, і класичний одночасно", – додає Лоуренс.

Макіяж

У своєму щоденному макіяжі Дженніфер старається дотримуватись золотого правила, яке їй ще колись дала бабуся, – завжди підкреслювати олівцем власні брови.

"Цієї поради я дотримуюсь донині. Що стосується тяжкого макіяжу, то, якщо в мене не заплановано жодних заходів, я не фарбуюся. Не бачу в частому макіяжі ніяких плюсів", – коментує зірка.

Догляд за обличчям та волоссям

У Дженніфер Лоуренс є персональний косметолог Джордія Луїза з Нью-Йорка, якій вона повністю довіряє. Тому за рекомендаціями лікарки, вона щовечора користується відлущуючим засобом. Це може бути скраб з гранулами чи ще щось, але дівчині головне ретельно очистити власну шкіру. Також актриса завжди користується нічним кремом і ретинолом, оскільки в неї суха шкіра. Вдень Лоуренс не забуває і про сонцезахисний крем, в складі якого є цинк.

"Що стосується волосся, то це катастрофа. Від природи воно в мене кучеряве, але я це ненавиджу. Я вважаю за краще вирівнювати його. А в зачісці мені подобається стильна розтріпаність", – зізнається володарка премії "Оскар".