Які події найбільше спричиняють стрес
Деякі події, навіть позитивні, можуть спричинити стрес. Психіатри Томас Холмс і Річард Раге розробили оцінювальню шкалу стресу.
Про це пише поведінковий психотерапевт Сергій Кистенів в Instagram.
Їх дослідження показує, що 150 балів означають, що існує 50% ризик розвитку психічного захворювання. А от набравши 300 балів, це показник збільшується до 90%.
Шкала психологічного стресу (бали):
Незначне порушення правопорядку (штраф за порушення правил вуличного руху) – 11
Зустріч Нового року, день народження– 12
відпустка – 13
Зміна звичок, пов'язаних з харчуванням (дієта) – 15
Зміна характеру і частоти зустрічей з іншими членами сім'ї – 15
Зміна характеру і частоти зустрічей з іншими членами сім'ї – 15 балів
Порушення сну – 16
Позика або позика для покупки великих речей – 17
Зміна соціальної активності – 18
Зміна звичок, пов'язаних з вірою – 19
Проведення дозвілля або відпустки – 19
Зміна місця навчання/місця проживання – 20
Зміна місця навчання/місця проживання – 20 балів
Зміна умов або годин роботи – 20
Проблеми з начальством, конфлікти – 23
Відмова від якихось індивідуальних звичок – 24
Зміна умов життя – 25
Початок або закінчення навчання – 26
Чоловік кидає роботу (або приступає до роботи) – 27
Чоловік залишає роботу – 27 балів
Видатне особисте досягнення, успіх – 28
Проблеми з родичами чоловіка (дружини) – 25
Син або дочка покидає будинок – 29
Підвищення службової відповідальності – 29
Закінчення терміну виплати позики, що ростуть борги – 30
Позика на велику покупку – 31
Позика на велику покупку – 31 бал
Посилення конфліктності відносин з чоловіком – 35
Зміна місця роботи – 36
Смерть близького друга – 37
Зміна фінансового становища – 38
Реорганізація на роботі – 39
Народження дитини – 39
Сексуальні проблеми – 39
Сексуальні проблеми – 39 балів
Вагітність (партнерки) – 40
Зміна в стані здоров'я членів сім'ї – 44
Вихід на пенсію – 45
Примирення подружжя – 45
Звільнення з роботи – 47
Одруження, весілля – 50
Одруження, весілля – 50 балів
Травма або хвороба – 53
Смерть близького члена сім'ї – 63
Тюремне ув'язнення – 63
Розрив з партнером – 65
Розлучення – 73
Смерть чоловіка (дружини) – 100
Велика кількість балів (понад 300 балів) – це сигнал тривоги, що попереджає про небезпеку. У такому випадку необхідно звернутися до лікаря психіатра або психотерапевта.
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