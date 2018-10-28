Які події найбільше спричиняють стрес

Деякі події, навіть позитивні, можуть спричинити стрес. Психіатри Томас Холмс і Річард Раге розробили оцінювальню шкалу стресу.

Про це пише поведінковий психотерапевт Сергій Кистенів в Instagram.

Їх дослідження показує, що 150 балів означають, що існує 50% ризик розвитку психічного захворювання. А от набравши 300 балів, це показник збільшується до 90%.

Шкала психологічного стресу (бали):

Незначне порушення правопорядку (штраф за порушення правил вуличного руху) – 11

Зустріч Нового року, день народження– 12

відпустка – 13

Зміна звичок, пов'язаних з харчуванням (дієта) – 15

Зміна характеру і частоти зустрічей з іншими членами сім'ї – 15



Зміна характеру і частоти зустрічей з іншими членами сім'ї – 15 балів



Порушення сну – 16

Позика або позика для покупки великих речей – 17

Зміна соціальної активності – 18

Зміна звичок, пов'язаних з вірою – 19

Проведення дозвілля або відпустки – 19

Зміна місця навчання/місця проживання – 20



Зміна місця навчання/місця проживання – 20 балів



Зміна умов або годин роботи – 20

Проблеми з начальством, конфлікти – 23

Відмова від якихось індивідуальних звичок – 24

Зміна умов життя – 25

Початок або закінчення навчання – 26

Чоловік кидає роботу (або приступає до роботи) – 27



Чоловік залишає роботу – 27 балів



Видатне особисте досягнення, успіх – 28

Проблеми з родичами чоловіка (дружини) – 25

Син або дочка покидає будинок – 29

Підвищення службової відповідальності – 29

Закінчення терміну виплати позики, що ростуть борги – 30

Позика на велику покупку – 31



Позика на велику покупку – 31 бал



Посилення конфліктності відносин з чоловіком – 35

Зміна місця роботи – 36

Смерть близького друга – 37

Зміна фінансового становища – 38

Реорганізація на роботі – 39

Народження дитини – 39

Сексуальні проблеми – 39



Сексуальні проблеми – 39 балів



Вагітність (партнерки) – 40

Зміна в стані здоров'я членів сім'ї – 44

Вихід на пенсію – 45

Примирення подружжя – 45

Звільнення з роботи – 47

Одруження, весілля – 50



Одруження, весілля – 50 балів



Травма або хвороба – 53

Смерть близького члена сім'ї – 63

Тюремне ув'язнення – 63

Розрив з партнером – 65

Розлучення – 73

Смерть чоловіка (дружини) – 100



Велика кількість балів (понад 300 балів) – це сигнал тривоги, що попереджає про небезпеку. У такому випадку необхідно звернутися до лікаря психіатра або психотерапевта.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.