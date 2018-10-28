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      Які події найбільше спричиняють стрес

      780 Читать новость на русском
      Які події найбільше спричиняють стрес
      Які події найбільше спричиняють стрес / cdph.ca.gov

      Деякі події, навіть позитивні, можуть спричинити стрес. Психіатри Томас Холмс і Річард Раге розробили оцінювальню шкалу стресу.

      Про це пише поведінковий психотерапевт Сергій Кистенів в Instagram.

      Їх дослідження показує, що 150 балів означають, що існує 50% ризик розвитку психічного захворювання. А от набравши 300 балів, це показник збільшується до 90%.

      Шкала психологічного стресу (бали):

      Незначне порушення правопорядку (штраф за порушення правил вуличного руху) – 11
      Зустріч Нового року, день народження– 12
      відпустка – 13
      Зміна звичок, пов'язаних з харчуванням (дієта) – 15
      Зміна характеру і частоти зустрічей з іншими членами сім'ї – 15

      Зміна характеру і частоти зустрічей з іншими членами сім'ї – 15 балів
      Зміна характеру і частоти зустрічей з іншими членами сім'ї – 15 балів

      Порушення сну – 16
      Позика або позика для покупки великих речей – 17
      Зміна соціальної активності – 18
      Зміна звичок, пов'язаних з вірою – 19
      Проведення дозвілля або відпустки – 19
      Зміна місця навчання/місця проживання – 20

      Зміна місця навчання/місця проживання – 20 балів
      Зміна місця навчання/місця проживання – 20 балів

      Зміна умов або годин роботи – 20
      Проблеми з начальством, конфлікти – 23
      Відмова від якихось індивідуальних звичок – 24
      Зміна умов життя – 25
      Початок або закінчення навчання – 26
      Чоловік кидає роботу (або приступає до роботи) – 27

      Чоловік залишає роботу – 27 балів
      Чоловік залишає роботу – 27 балів

      Видатне особисте досягнення, успіх – 28
      Проблеми з родичами чоловіка (дружини) – 25
      Син або дочка покидає будинок – 29
      Підвищення службової відповідальності – 29
      Закінчення терміну виплати позики, що ростуть борги – 30
      Позика на велику покупку – 31

      Позика на велику покупку – 31 бал
      Позика на велику покупку – 31 бал

      Посилення конфліктності відносин з чоловіком – 35
      Зміна місця роботи – 36
      Смерть близького друга – 37
      Зміна фінансового становища – 38
      Реорганізація на роботі – 39
      Народження дитини – 39
      Сексуальні проблеми – 39

      Сексуальні проблеми – 39 балів
      Сексуальні проблеми – 39 балів

      Вагітність (партнерки) – 40
      Зміна в стані здоров'я членів сім'ї – 44
      Вихід на пенсію – 45
      Примирення подружжя – 45
      Звільнення з роботи – 47
      Одруження, весілля – 50

      Одруження, весілля – 50 балів
      Одруження, весілля – 50 балів

      Травма або хвороба – 53
      Смерть близького члена сім'ї – 63
      Тюремне ув'язнення – 63
      Розрив з партнером – 65
      Розлучення – 73
      Смерть чоловіка (дружини) – 100

      Велика кількість балів (понад 300 балів) – це сигнал тривоги, що попереджає про небезпеку. У такому випадку необхідно звернутися до лікаря психіатра або психотерапевта.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Оценочная шкала стрессовых разработана в 1967 году американскими психиатрами Томасом Холмсом и Ричардом Раге, исследовавшими связь заболеваний с предшествовавшими серьезными изменениями в жизни человека. В соответствии с проведенными исследованиями было установлено, что 150 баллов означают 50% вероятности возникновения психического заболевания, а при 300 баллах они увеличиваются до 90%. Смерть супруга (супруги) 100 Развод 73 Разрыв с партнером 65 Тюремное заключение 63 Смерть близкого члена семьи 63 Травма или болезнь 53 Женитьба, свадьба 50 Увольнение с работы 47 Примирение супругов 45 Уход на пенсию 45 Изменение в состоянии здоровья членов семьи 44 Беременность (партнерши) 40 Сексуальные проблемы 39 Рождение ребенка 39 Реорганизация на работе 39 Изменение финансового положения 38 Смерть близкого друга 37 Смена места работы 36 Усиление конфликтности отношений с супругом 35 Ссуда или заем на крупную покупку 31 Окончание срока выплаты ссуды, растущие долги 30 Повышение служебной ответственности 29 Сын или дочь покидает дом 29 Проблемы с родственниками мужа (жены)25 Выдающееся личное достижение, успех 28 Супруг бросает работу (или приступает к работе)27 Начало или окончание обучения 26 Изменение условий жизни 25 Отказ от каких-то индивидуальных привычек 24 Проблемы с начальством, конфликты 23 Изменение условий или часов работы 20 Перемена места жительства 20 Смена места обучения 20 Проведение досуга или отпуска 19 Изменение привычек, связанных с верой 19 Изменение социальной активности 18 Ссуда или заем для покупки крупных вещей 17 Нарушение сна 16 Изменение характера и частоты встреч с другими членами семьи 15 Изменение привычек, связанных с питанием (диета) 15 Отпуск 13 Встреча Нового года, день рождения 12 Незначительное нарушение правопорядка (штраф за нарушение правил уличного движения) 11 Итоговая сумма определяет одновременно и степень вашей сопротивляемости стрессу. Большое количество баллов (более 300) – это сигнал тревоги, предупреждающий вас об опасности. Следовательно, вам необходимо срочно что-либо предпринять, чтобы ликвидировать стресс. Обратиться к врачу психиатру (психотерапевту)

      A post shared by ДОБРЫЙ ПСИХИАТР (@doc_kistenev) on

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      Теги: LifeStyle Здоров'я Психологія Стрес
      Джерело: 24 Канал
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