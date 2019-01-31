Які популярні ліки можуть пошкодити кістки скелета, – вчені

Дослідники з Університету Південної Кароліни виявили, що антибіотики можуть погано впливати на кістки скелету – вживання цих ліків активізує процеси руйнування кісткової тканини.

Руйнівний для кісткової тканини ефект від лікування антибіотиками вчені пов'язують з тим, що ліки призводять до порушень балансу кишкової мікрофлори, пише ScienceDaily.

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Вживання цих ліків викликає протизапальну реакцію з боку імунної системи організму.

Специфічна імунна відповідь через прийом антибіотиків веде до підвищення рівня остеокластних сигнальних молекул в крові і активності остеокластів.

Остеокласти – що це? Це клітини, які руйнують кістки та хрящі.

Подібний процес вони спостерігали в експерименті з мишами. Дослідники встановили, що у тварин через вплив антибіотиків, розвивалися якісні і кількісні зміни мікрофлори кишечника, поряд з якими активізувалися остеокласти.



Тривалий прийом антибіотиків зменшує щільність кісткової тканини

Тривалий прийом антибіотиків призводить до зменшення щільності кісткової тканини і підвищення крихкості кісток.

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