08:47
31 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА КІР СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Нова любов Путіна. Загроза для Росії
      Вєсті Кремля
      21:52, 30 січня
      Вєсті.UA: Провальні плани Медведчука. Нова професія Луценко
      Вєсті.UA
      21:29, 30 січня
      Всі знають, та нічого не роблять: як на Харківщині нахабно розкрадають десятки гектарів лісу
      ЦРУ
      09:00, 25 січня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Життя на пенсії
      Згадати все
      22:37, 29 січня
      Телеканал новин 24 Новини Лікування
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА КІР СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК

      Які популярні ліки можуть пошкодити кістки скелета, – вчені

      547 Читать новость на русском
      Антибіотики можуть пошкодити кістки скелета
      Антибіотики можуть пошкодити кістки скелета / cellcode.us

      Дослідники з Університету Південної Кароліни виявили, що антибіотики можуть погано впливати на кістки скелету – вживання цих ліків активізує процеси руйнування кісткової тканини.

      Руйнівний для кісткової тканини ефект від лікування антибіотиками вчені пов'язують з тим, що ліки призводять до порушень балансу кишкової мікрофлори, пише ScienceDaily.

      Читайте також: Психотерапевт зруйнував 5 популярних міфів про антидепресанти

      Вживання цих ліків викликає протизапальну реакцію з боку імунної системи організму.

      Специфічна імунна відповідь через прийом антибіотиків веде до підвищення рівня остеокластних сигнальних молекул в крові і активності остеокластів.

       
      Остеокласти – що це?
      Це клітини, які руйнують кістки та хрящі.

      Подібний процес вони спостерігали в експерименті з мишами. Дослідники встановили, що у тварин через вплив антибіотиків, розвивалися якісні і кількісні зміни мікрофлори кишечника, поряд з якими активізувалися остеокласти.

      Тривалий прийом антибіотиків зменшує щільність кісткової тканини
      Тривалий прийом антибіотиків зменшує щільність кісткової тканини

      Тривалий прийом антибіотиків призводить до зменшення щільності кісткової тканини і підвищення крихкості кісток.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Лікування Ліки Шлунково-кишковий тракт
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      "Росія поможет": терористи користуються буржуйками "кіборгів": дивіться відео
      сьогодні , 08:40 "Росія поможет": терористи користуються буржуйками "кіборгів": дивіться відео
      Повернись живим 78
      Уничтожают изнутри: почему Евросоюз начинает разваливаться
      сьогодні , 00:30 Уничтожают изнутри: почему Евросоюз начинает разваливаться
      Іван Яковина 830
      Росія виділила мільйони на вибори в Україні: скільки і на що витратить
      30 січня , 22:01 Росія виділила мільйони на вибори в Україні: скільки і на що витратить
      Артем Овдієнко 918
      Найочікуваніші смартфони Xiaomi в 2019 році – анонс Техно 24
      30 січня , 21:07 Найочікуваніші смартфони Xiaomi в 2019 році – анонс Техно 24
      Анастасія Можаровська 988
      Керівник апарату глави СБУ: ПВК "Вагнера" не існує. Є позаштатний підрозділ ГРУ Росії
      30 січня , 20:00 Керівник апарату глави СБУ: ПВК "Вагнера" не існує. Є позаштатний підрозділ ГРУ Росії
      Євгенія Мазур 2314
      5 потужних природних антибіотиків
      4 жовтня 2016 , 10:58 12
      Перші тривожні ознаки діабету – це треба знати
       23 жовтня 2016 , 17:08
      Небезпечна сибірка в Україні: симптоми, лікування та профілактика
       2 жовтня 2018 , 18:19
      Як організм людини реагує на стрес: основні реакції
       21 травня 2018 , 10:33
      Як одеські клоуни лікують важкохворих дітей сміхотерапією
       19 березня 2018 , 10:48
      Неочікувано: скорочення вживання алкоголю допоможе кинути курити
       2 січня , 19:36
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук