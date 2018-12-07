Які популярні напої є "ворогами" схуднення

Вчені з Університету Філадельфії з'ясували, що будь-яка з обраних дієт може бути ефективною для різкої і тривалої втрати ваги, якщо дотримується головне правило – практично відмовитись від алкогольних напоїв.

Про це повідомляє EurekAlert!.

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Вчені провели аналіз 4 тисяч людей, які боролися з зайвою вагою. Вчені прийшли до висновку, що навіть невеликі "зриви" в утриманні від алкоголю мають мінімальний вплив на ефект від дієт.

Якщо ж алкоголь вживають постійно, ефекту від дієт взагалі не буде.

Дослідники виявили, що "накопичувальний" ефект від алкоголю не дозволить досягнути серйозних результатів протягом чотирьох років після повної відмови від вживання спиртного.

Висновок вчених: вживання алкоголю знищує весь ефект від дієт.

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