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Які природні явища небезпечні для очей

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Які природні явища небезпечні для очей
Які природні явища небезпечні для очей / http://www.yoldasin.com

Деякі природні явища можуть становити небезпеку для органів зору, саме тому важливо одягати засобу захисту.

Тривалий вплив цих явищ можуть спричинити хвороби та інфекції, пише Opticclub.

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1. Перепади атмосферного тиску

Це впливає на артеріальний тиск в організмі людини, що тягне за собою збої в очах. Особливо небезпечно для людини, яка має слабкі артерії.

Перепади атмосферного тиску
Перепади атмосферного тиску

2. Вітер

Разом з вітром в очі можуть потрапити дрібний порох, тобто, бактерії, що є причиною запальних процесів в очах.

3. Сонячне світло

Сонячні промені можуть причинити розвиток катаракти – помутніння кришталика, від якого можна позбутися за допомогою хірургічного втручання.

Сонячне світло
Сонячне світло

4. Сильна спека

Такі погодні умови можуть призвести до виникнення кон'юнктивіту і блефариту, через сприятливі для мікробів умови. Через спеку пересихає слизова очей та може виникнути синдром сухого ока.

До слова, американські науковці провели експеримент та встановили, який колір світла здатний негативно впливати на зір.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Лікування Здоров'я Здоров’я очей
Джерело: 24 Канал
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