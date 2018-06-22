Які продукти допоможуть втамувати спрагу: перелік

Наводнювати організм можна не тільки водою, але й фруктами та овочами.

Дієтолог Світлана Фус опублікувала рейтинг продуктів, які містять найбільше рідини у Facebook.

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У спекотні дні найбільше наситить організм водою огірок – до 96%, друге місце посідає кабачок. Помідор містить 93% води, тому його теж потрібно часто вживати. Допомогти втамувати спрагу може кавун і редиска.

У броколі, болгарському перцю та грейпфруті міститься 91% води. Останніми, але не менш корисними у рейтингу йдуть полуниця та диня.

Дієтолог зазначила, що навіть при вживанні цих фруктів, людина повинна дотримуватися збільшеного питного режиму.

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