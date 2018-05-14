Які продукти можуть підвищити рівень глюкози в крові
Річ в тому, що рівень глюкози в крові людини – параметр, який залежить від функціонування вуглеводного обміну. А глюкоза є основним енергетичним матеріалом для живлення клітин організму.
Глюкоза є в запасі у вигляді глікогену в печінці, звільняється при недостатньому надходженні вуглеводів з їжею, пише Ukrhealth.
Читайтет також: Медики розповіли, як зупинити цукровий діабет
При нормальному функціонуванні підшлункової залози кількісний вміст цукру в крові натще не повинен перевищувати 3,3-5,5 ммоль/л.
Перелік продуктів, які підвищують рівень глюкози:
– молоко, вершки, кефір і ряжанка;
– фрукти (банани, виноград) та солодкі ягоди;
– здоба і випічка, борошняні вироби (макарони, хліб, тістечка);
– крупи;
– картопля, кукурудза;
– горох, квасоля, сочевиця;
– солодощі, у яких міститься цукор або мед.
4 типи продуктів, які впливають на підвищення рівня глюкози в крові (глікемії):
Продукти, що сприяють стрімкому підвищенню глікемії
Серед них – цукровий пісок і їжа, яку приготували з додаванням цукру – цукерки, конфітюр, мармелад, шоколад тощо.
Продукти, що сприяють швидкому підвищенню глікемії
До них можна віднести нежирні борошняні вироби, консервація (м’ясо, риба, овочі) сир і копчені страви, ядра горіхів, фрукти (банан, виноград), крохмалисті овочі (кукурудза, картопля).
Також термічна обробка продуктів – смаження та копчення – впливає на підвищення цукру в крові.
Продукти, які сприяють помірному підвищенню глікемії
Серед них продукти, у яких містяться ліпіди, білки і вуглеводи у помірній кількості, до прикладу, м’ясне рагу. А також десерти з білковим або вершковим кремом, морозиво, свіжа здоба.
Читайте також: Медики назвали корисний напій для діабетиків
Продукти, що сприяють повільному підвищенню глікемії
Це страви з високим вмістом клітковини і жирів – бобові (свіжий горошок, квасоля, сочевиця) фрукти і овочі (гарбуз, томати, зелень і цитрусові).
Фото – Unplash.