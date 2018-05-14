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Які продукти можуть підвищити рівень глюкози в крові

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Які продукти можуть підвищити рівень глюкози
Які продукти можуть підвищити рівень глюкози / elmedicointeractivo.com

Річ в тому, що рівень глюкози в крові людини – параметр, який залежить від функціонування вуглеводного обміну. А глюкоза є основним енергетичним матеріалом для живлення клітин організму.

Глюкоза є в запасі у вигляді глікогену в печінці, звільняється при недостатньому надходженні вуглеводів з їжею, пише Ukrhealth.

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При нормальному функціонуванні підшлункової залози кількісний вміст цукру в крові натще не повинен перевищувати 3,3-5,5 ммоль/л.

Перелік продуктів, які підвищують рівень глюкози:

– молоко, вершки, кефір і ряжанка;
– фрукти (банани, виноград) та солодкі ягоди;
– здоба і випічка, борошняні вироби (макарони, хліб, тістечка);
– крупи;
– картопля, кукурудза;
– горох, квасоля, сочевиця;
– солодощі, у яких міститься цукор або мед.

4 типи продуктів, які впливають на підвищення рівня глюкози в крові (глікемії):

Продукти, що сприяють стрімкому підвищенню глікемії

Серед них – цукровий пісок і їжа, яку приготували з додаванням цукру – цукерки, конфітюр, мармелад, шоколад тощо.

Продукти, що сприяють швидкому підвищенню глікемії

До них можна віднести нежирні борошняні вироби, консервація (м’ясо, риба, овочі) сир і копчені страви, ядра горіхів, фрукти (банан, виноград), крохмалисті овочі (кукурудза, картопля).

Також термічна обробка продуктів – смаження та копчення – впливає на підвищення цукру в крові.

Продукти, які сприяють помірному підвищенню глікемії

Серед них продукти, у яких містяться ліпіди, білки і вуглеводи у помірній кількості, до прикладу, м’ясне рагу. А також десерти з білковим або вершковим кремом, морозиво, свіжа здоба.

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Продукти, що сприяють повільному підвищенню глікемії

Це страви з високим вмістом клітковини і жирів – бобові (свіжий горошок, квасоля, сочевиця) фрукти і овочі (гарбуз, томати, зелень і цитрусові).

Фото – Unplash.

Теги: Здоров'я Здорове життя Здорове харчування Діабет
Джерело: 24 Канал
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