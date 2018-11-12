Які продукти покращать емоційне здоров’я

Американські дослідники виявили, що добре допомагають від поганого настрою та пригніченості продукти, що містять магній.

Магній здатний вберегти людину від депресії та головного болю, пише 24apteka.

Читайте також: Як харчуватися, щоб вберегти себе від застуди

Експеримент за участю пацієнтів, які страждали від депресії, проведений в стінах Массачусетського університету, показав, що після 6 тижнів "магнієвої дієти" рівень депресії у випробовуваних знизився від помірного до мінімального. Крім цього, у пацієнтів стали рідше відзначатися м'язові спазми і головні болі.

Депресія – що це? Це захворювання, при якому людина тривалий час (не менше двох тижнів) почувається пригнічено, втрачає інтерес до занять, які раніше приносили задоволення, а також не може робити повсякденні справи.

Вчені зазначили, що магній інтенсивно виводиться з організму при стресах і перенавантаженнях.

Джерелами магнію є мигдаль, квасоля, кеш’ю, насіння гарбуза, темний шоколад.



Джерелами магнію є мигдаль, квасоля

Засвоєнню організмом магнію заважає алкоголь, кава, харчові додатки, діуретики.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі ​Здоров'я.