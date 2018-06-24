Які продукти потрібно їсти, щоб дитина народилася розумною

Перший триместр для вагітності надзвичайно відповідальний для жінки. Оскільки у цей час формуються всі життєві органи дитини.

Науковці переконані, що 70% мозку припадає на внутрішньоутробний період, пише 4mama.

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Після проведення необхідних оглядів та аналізів акушер-гінеколог призначить вагітній фолієву кислоту до 13 тижня.

Фолієва кислота і йод допомагають правильно розвинути мозок та здатні збільшити IQ дитини. Ця кислота міститься у печінці, шпинаті, квасолі, горіхах і ячній крупі. Морська капуста та морські риби збагачені великою кількістю йоду.

Для формування мозку потрібно вживати продукти, які містять цинк, – печінка, кедрові горіхи, яловичина, горох, квасоля і баранина.

Вагітній необхідні жирні кислоти омега-3. Ці речовини є у лляному насінні, печінці тріски, оливковій олії, волоських горіхах, скумбрії і оселедцеві. Омега-3 кислоти покращують розвиток мозку та зору в утробі.

До того ж, усі вітамінні комплекси повинен приписувати лікар.

До слова, під час вагітності організм жінки зазнає деяких змін, більшість з них вважається нормою.