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Телеканал новин 24 Новини Вагітність і діти

Які продукти потрібно їсти, щоб дитина народилася розумною

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Які продукти допоможуть розвинути мозок дитині
Які продукти допоможуть розвинути мозок дитині / yukle.mobi

Перший триместр для вагітності надзвичайно відповідальний для жінки. Оскільки у цей час формуються всі життєві органи дитини.

Науковці переконані, що 70% мозку припадає на внутрішньоутробний період, пише 4mama.

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Після проведення необхідних оглядів та аналізів акушер-гінеколог призначить вагітній фолієву кислоту до 13 тижня.

Фолієва кислота і йод допомагають правильно розвинути мозок та здатні збільшити IQ дитини. Ця кислота міститься у печінці, шпинаті, квасолі, горіхах і ячній крупі. Морська капуста та морські риби збагачені великою кількістю йоду.

Для формування мозку потрібно вживати продукти, які містять цинк, – печінка, кедрові горіхи, яловичина, горох, квасоля і баранина.

Вагітній необхідні жирні кислоти омега-3. Ці речовини є у лляному насінні, печінці тріски, оливковій олії, волоських горіхах, скумбрії і оселедцеві. Омега-3 кислоти покращують розвиток мозку та зору в утробі.

До того ж, усі вітамінні комплекси повинен приписувати лікар.

До слова, під час вагітності організм жінки зазнає деяких змін, більшість з них вважається нормою.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Діти Вагітність і діти Здоров'я Здорове життя
Джерело: 24 Канал
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