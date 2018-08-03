Які продукти захистять мозок і кишківник від стресу
Ірландські вчені прийшли до висновку, що продукти з високим вмістом клітковини здатні знизити рівень стресу в організмі.
Ці продукти можуть стати ліками для кишківника та мозку, які найбільше страждають від стресу, йдеться у The Journal of Physiology.
Читайте також: Чим відрізняються пробіотики від пребіотиків
Вчені годували мишей основними коротколанцюговими жирними кислотами (КЛЖК), які продукуються кишковими бактеріями. КЛЖК містяться у бобових, крупах, овочах, які багаті на клітковину. Після чого тварин піддавали стресу.
Науковці оцінювали у мишей поведінковими тестами – стресостійкість, тривожність, депресію, пізнавальні функції, комунікабельність.
Сильний стрес, згідно з їхніми даними, може викликати витончення стінок кишківника аж до їх пошкоджень, через що в кров потрапляють бактерії і продукти відходів, що викликають запалення.
Висновок вчених такий: їжа, збагачена клітковиною, здатна зменшити рівень стресу в організмі.
Які продукти захистять мозок
Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.