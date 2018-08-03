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ВБИВСТВО АНАТОЛІЯ ЖУКА УКРАЇНІ – 27 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА

Які продукти захистять мозок і кишківник від стресу

708 Читать новость на русском
Які продукти захистять мозок
Які продукти захистять мозок / menslife.com

Ірландські вчені прийшли до висновку, що продукти з високим вмістом клітковини здатні знизити рівень стресу в організмі.

Ці продукти можуть стати ліками для кишківника та мозку, які найбільше страждають від стресу, йдеться у The Journal of Physiology.

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Вчені годували мишей основними коротколанцюговими жирними кислотами (КЛЖК), які продукуються кишковими бактеріями. КЛЖК містяться у бобових, крупах, овочах, які багаті на клітковину. Після чого тварин піддавали стресу.

via GIPHY

Науковці оцінювали у мишей поведінковими тестами – стресостійкість, тривожність, депресію, пізнавальні функції, комунікабельність.

Сильний стрес, згідно з їхніми даними, може викликати витончення стінок кишківника аж до їх пошкоджень, через що в кров потрапляють бактерії і продукти відходів, що викликають запалення.

Висновок вчених такий: їжа, збагачена клітковиною, здатна зменшити рівень стресу в організмі.

Які продукти захистять мозок
Які продукти захистять мозок

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Теги: LifeStyle Психологія Здоров'я Лікування дослідження Стрес Шлунково-кишковий тракт
Джерело: 24 Канал
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