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Які продукти здатні підвищити концентрацію уваги

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Зелені яблука здатні підвищити концентрацію уваги
Зелені яблука здатні підвищити концентрацію уваги / politis.com.cy

Для того, щоб підвищити концентрацію уваги та набратися сил для ефективної робити, потрібно включити у раціон кілька загальнодоступних продуктів.

Для цього необхідно завжди підживлюватися залізом – у цьому переконана лікар Вікторія Савицька, пише ГолосUA.

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Цього мікроелементу не вистачає багатьом людям. Особливо важливо вживати продукти, які містять залізо, для зосередження та максимальної обробки інформації. Це, зокрема, зелені яблука, гречка і чорний хліб, а також стиглі гранати в сезон.
Варто включити у раціон курячу та яловичу печінку.

Включіть у раціон чорний хліб
Включіть у раціон чорний хліб

Лікар також радить якомога частіше їсти авокадо, ананас, моркву для людей розумової праці, особливо перед важливим днем. З перерахованих продуктів можна обрати декілька та зробити салат. Заправити його можна гірчичною олією або оливковою.

Сприймати нову інформацію допомагають продукти, багаті вітамінами групи В. Для цього частіше включайте в свій раціон морепродукти й перекушуйте жменькою горішків.

Перекушуйте жменькою горішків
Перекушуйте жменькою горішків

Від відчуття важкості у голові допоможе глюкоза, яка є відмінним джерелом енергії для нервових клітин. Проте її доцільніше отримувати не з тістечок чи тортів, а з овочів, мюслів чи сухофруктів.

При постійній розумовій завантаженості варто їсти продукти, що містять вітамін С. Це, зокрема, свіжі ягоди, грейпфрут, стакан замороженої в сезон смородини або натуральний морс з цих ягід, пара апельсинів або фреш, квашена капуста.

via GIPHY

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Здорове харчування LifeStyle Здоров'я Здорове життя Психологія
Джерело: 24 Канал
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