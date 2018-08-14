Які продукти здатні підвищити концентрацію уваги
Для того, щоб підвищити концентрацію уваги та набратися сил для ефективної робити, потрібно включити у раціон кілька загальнодоступних продуктів.
Для цього необхідно завжди підживлюватися залізом – у цьому переконана лікар Вікторія Савицька, пише ГолосUA.
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Цього мікроелементу не вистачає багатьом людям. Особливо важливо вживати продукти, які містять залізо, для зосередження та максимальної обробки інформації. Це, зокрема, зелені яблука, гречка і чорний хліб, а також стиглі гранати в сезон.
Варто включити у раціон курячу та яловичу печінку.
Включіть у раціон чорний хліб
Лікар також радить якомога частіше їсти авокадо, ананас, моркву для людей розумової праці, особливо перед важливим днем. З перерахованих продуктів можна обрати декілька та зробити салат. Заправити його можна гірчичною олією або оливковою.
Сприймати нову інформацію допомагають продукти, багаті вітамінами групи В. Для цього частіше включайте в свій раціон морепродукти й перекушуйте жменькою горішків.
Перекушуйте жменькою горішків
Від відчуття важкості у голові допоможе глюкоза, яка є відмінним джерелом енергії для нервових клітин. Проте її доцільніше отримувати не з тістечок чи тортів, а з овочів, мюслів чи сухофруктів.
При постійній розумовій завантаженості варто їсти продукти, що містять вітамін С. Це, зокрема, свіжі ягоди, грейпфрут, стакан замороженої в сезон смородини або натуральний морс з цих ягід, пара апельсинів або фреш, квашена капуста.
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