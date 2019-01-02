Які серйозні хвороби у дітей може спричинити тривале користування смартфонами

Згідно з дослідженнями Національного інституту охорони здоров'я США, діти, що багато часу проводять за телефонами, планшетами та комп'ютерними іграми, наражаються на передчасну атрофію мозку.

Про це повідомили на сайті BBC Україна.

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На думку науковців, діти віком 9-10 років, які проводять з пристроями сім або більше годин на добу травмують кору головного мозку. Варто зазначити, що саме вона опрацьовує сенсорну інформацію. Дослідники не знають, який вплив має час, проведений за екраном, а також якої шкоди зазнають діти, коли виростуть.

Окрім того, дослідження показало, що діти, які сидять перед екраном від двох годин на день, менш успішні у вивченні мов та тестах на мислення.



Тривале користування смартфонами може нашкодити здоров'ю дитини

Вчені витратили 300 мільйонів доларів на проведення масштабного експерименту, участь у якому взяли 4,5 тисячі дітей. Мета дослідження – остаточно дізнатися, чи спричиняє залежність екран смартфону.

Що таке атрофія головного мозку? Атрофія головного мозку або церебральна атрофія – це патологічний процес, що відбувається в корі головного мозку. Під час цього процесу спостерігається відмирання клітин і порушення нейронних сполук. Найчастіше це захворювання проявляється у похилому віці у жінок, проте бувають і винятки. Сучасна медицина пов'язує це захворювання з генетичною схильністю, натомість зовнішні фактори можуть тільки посилювати перебіг процесу, але ніяк не провокувати його виникнення.

Відмінність клінічних форм протікання атрофії головного мозку пояснюється ураженням різних ділянок мозку. Але для всіх типів атрофії характерним є повільне прогресування, яке в кінцевому підсумку призводить до тотального недоумства і розпаду психічної діяльності.