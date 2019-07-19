Які шанси на звільнення Сенцова і захоплених моряків?

Українського режисера Олега Сенцова можуть обміняти на керівника інформагенції "РИА Новини-Украина" Кирила Вишинського. Але із захопленими Росією моряками ситуація складніша. Кремль показово продовжив на три місяці термін їхнього ув’язнення.

Таку думку 24 каналу висловив співголова ГІ "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

У Мінську домовилися про нове перемир’я на Донбасі та обмін полоненими – детальніше читайте за посиланням.

Сенцов, зауважує експерт, медійна персона. Захід вимагає його звільнення. І по Вишинському (колишній журналіст, керівник "РИА Новости Украина", якого СБУ звинувачує в підривній діяльності і державній зраді – "24") є рішення українського суду. З моряками інша ситуація.

З поверненням українських моряків Кремль затягуватиме. Путін заявить, що не може "порушити" російське законодавство. Тим часом Москва спробує нівелювати роль Зеленського в мінському процесі. Як свого часу було з Порошенком, коли все замкнулося на Медведчуку,

– зауважує Дмитро Снєгирьов.

Що відомо про російський полон Сенцова? Українського режисера затримали 11 травня 2014 року на території анексованого Криму. Окупанти звинувачують його у підготовці теракту на півострові, який той нібито мав намір здійснити навесні 2014 року. В серпні 2015 року Сенцова засудили до 20 років за ґратами в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі.14 травня 2018 року він оголосив голодування з вимогою звільнити усіх українських політв’язнів, утримуваних у Росії та в окупованому Криму. Голодування Сенцова тривало до 5 жовтня.



Офіційний Київ готовий звільнити арештованого за підозрою у держзраді журналіста Кирила Вишинського в обмін на українського режисера Олега Сенцова, якого в ув’язненні утримує Росія.

Експерт вважає, що Росія хоче ввести знову в гру Медведчука. Або замінити його іншим посередником. Приміром, опоблоківцем Новинським, який на зустрічі з главою РПЦ Кирилом говорив про обмін полоненими. Тому важливо, наскільки Зеленському вдасться відсторонити Медведчука або інших ставлеників Росії. На думку Снєгирьова, якщо президенту Зеленському вдасться замкнути на собі питання обміну військовополоненими, і він буде провідним гравцем, можливо, моряків і звільнять достроково.

Як українські моряки потрапили у полон РФ? 25 листопада 2018 року українські військові прямували до порту Маріуполя. Російські прикордонники протаранили їхній буксир в Азовському морі, обстріляли українські судна, поранивши 3 моряків, та захопили 2 українські катери "Нікополь", "Бердянськ" і буксир "Яни Капу". До російського полону потрапили 24 моряки. Наразі вони перебувають у московських СІЗО під арештом. Трибунал ООН ухвалив звільнити моряків. Втім у РФ вважають, що трибунал не має права розглядати цей інцидент і відмовляються виконати рішення суду.



Президент України Володимир Зеленський заявив, що РФ повинна повернути українських моряків не в порядку обміну. Президент наголосив, що кінцевою метою України є повернення з РФ всіх утримуваних там в'язнів, політв'язнів і військових українців.



Полонені українські моряки/ інфографіка 24 каналу

