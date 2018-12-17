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      Які щеплення потрібно зробити дорослим, окрім планових

      289 Читать новость на русском
      Які щеплення потрібно зробити дорослим
      Які щеплення потрібно зробити дорослим / insightplus.mja.com.au/

      Більшість людей переконані, що якщо вони зробили щеплення в дитинстві та ще й кожні 10 років вакцинуєтеся від дифтерії й правця, то більше щеплень робити не потрібно.

      Проте залишаються інші важливі щеплення, пише в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун на своїй сторінці у Facebook.

      Читайте також: Вакцина від грипу: все, що потрібно знати про щеплення

      Мова йде про вакцини, які не входять до національного Календаря профілактичних щеплень та не закуповуються державою за кошти платників податків. Але їх можна придбати самостійно в аптеці.

      1. Щороку потрібно робити щеплення проти грипу

      Бажано робити його на початку епідсезону, але якщо не встигли — не пізно вакцинуватися є аж до кінця активності захворювання, тобто до весни. Така вакцинація рекомендована тим людям, які належать до груп ризику:

      • вагітним на будь-якому терміні вагітності;
      • дітям від 6 місяців до 5 років;
      • людям з 65 років;
      • людям із хронічними захворюваннями (серцево-судинні хвороби, діабет, ожиріння, хронічні хвороби легень, астма тощо);
      • люди, які у професійному житті можуть часто контактувати з людьми, які захворіли на грип, зокрема, медичні працівники.

      Які щеплення потрібно зробити дорослим
      Які щеплення потрібно зробити дорослим

      2. Щеплення проти вірусу папіломи людини

      Папіломавірус людини дуже поширений та передається через статевий контакт. Інфекція викликає рак шийки матки — один із найпоширеніших видів раку. Для захисту від папіломавірусної інфекції, залежно від типу вакцини, потрібно ввести 2–3 дози вакцини.

      3. Щеплення проти гепатиту A

      Спалахи гепатиту A можуть виникати в Україні через забруднення води. Тому важливо, щоб вакцинувалися, як діти, так і дорослі. Обов'язково потрібно зробити щеплення, якщо ви збираєтеся відвідати країни Африки, Азії і Південної Америки. Дітям від 1 року та дорослим вводять 2 дози вакцини від гепатиту A.

      Календар профілактичних щеплень
      Календар профілактичних щеплень

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Уляна Супрун Медицина Вакцина
      Джерело: 24 Канал
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