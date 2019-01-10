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      Які симптоми вказують на те, що вам пора до психолога

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      Як визначити, коли потрібно звернутися до психолога
      Як визначити, коли потрібно звернутися до психолога

      Часто людина не усвідомлює, що вона потребує психологічної допомоги. Першим реагує тіло – задумайтеся, як ви спите, чи смакує вам їжа, чи хочете йти на роботу, як часто посміхаєтеся.

      Про це пишуть фахівці ГО Development Foundation (DF) у коментарі для 24 Каналу.

      Читайте також: Важкі життєві ситуації: як надати першу психологічну допомогу

      Відповівши на ці запитання стає зрозуміло, чи варто вам записуватися на прийом до психолога.

      Психічно здорова людина може мати складні життєві ситуації, але навіть у найважчі моменти спрацьовує механізм самозахисту: зголоднів – поїж, втомився – йди спати, не подобається робота – знайди іншу.

      Але коли у людини нездорова психіка, то вона не хоче дослухатися до сигналів тіла або ж суперечить сигналам. Якщо тіло посилає сигнал про втому, то людина продовжує працювати, бере більше роботи на себе.

      Існують певні симптоми, які свідчать, що вам пора до психолога

      1. Ви спите або їсте занадто або замало.

      2. У вас проявляється асоціальна поведінка, ви дистанціюєтеся від інших людей.

      3. Ви маєте мало енергії та життєвих сил, вам на все байдуже.

      У вас мало життєвої енергії, вам на все байдуже
      У вас мало життєвої енергії, вам на все байдуже

      4. Вам складно виконувати звичну повсякденну роботу.

      5. Ви вважаєте, що ви безпорадні або безкорисні.

      6. У вас то гарний настрій, то поганий, це спричиняє проблеми з іншими людьми.

      7. Ви у великих кількостях вживаєте алкоголь, наркотичні речовини або ж багато курите.

      via GIPHY

      8. Ви думаєте про те, як заподіяти собі шкоду або іншим.

      9. Вас відвідують нав’язливі думки та спогади.

      10. У вашій голові є голоси і ви вірите у речі, які не відповідають дійсності.

      11. Відчуваєте напруження у тілі, яке виникає без причин.

      Щоб дізнатися, як надати першу психологічну допомогу, попередити посттравматичний синдром і правильно використати час, коли сильний стрес переростає у хворобу, – скористайтеся мобільним додатком PFAmobileUkraine.

      Про необхідність консультації психолога та куди звернутися по допомогу – читайте у матеріалі.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Психологія Поради
      Джерело: 24 Канал
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