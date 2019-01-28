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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА КІР СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
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      Які слова найчастіше використовують люди хворі на депресію

      586 Читать новость на русском
      Які слова використовують люди з депресією
      Які слова використовують люди з депресією / pixabay.com

      Прикметники "самотній", "жалюгідний" і "нещасний", а також прислівники з негативним забарвленням нікого не здивували. Однак з'ясувалося, що люди з симптомами депресії частіше за інших вживають займенники першої особи: "я", "мене", "мені". Займенники "ти", "вони", "він" і "вона" вживають набагато рідше.

      Пісні Курта Кобейна, вірші Сільвії Плат і 6400 записів на 63 форумах присвячених депресії допомогли британським вченим з'ясувати, які слова характерні для мови людей, що живуть з депресією. Дослідження опубліковане в Clinical Psychological Science.

      Читайте також: Самотність дуже негативно впливає на мозок: пояснення науковців

      Так в мові хворих людей виражається румінація (зацикленість на особистих проблемах) і соціальна ізоляція. Психологам належить зрозуміти, є це причиною депресії або її наслідком.

      депресія
      Люди хворі на депресію часто вживають слова з абсолютним значенням

      Ще однією ознакою депресії вчені вважають слова, що передають абсолютні значення або ймовірності, наприклад "завжди", "нічого" або "повністю". На онлайн-майданчиках, присвячених психічним розладам, таких слів на 50% більше, ніж на звичайних сайтах, а на форумах по боротьбі з суїцидальними думками – на всі 80%.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Психологія Депресія
      Джерело: 24 Канал
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