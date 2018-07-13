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Які смартфони найчастіше ремонтують: оприлюднили рейтинг

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Які смартфони найчастіше ремонтують
Які смартфони найчастіше ремонтують / technews.bg

Аналітики компанії Blancco, що займаються безпекою даних, підготували рейтинг, в якому зібрали бренди смартфонів, що найчастіше потрапляють із проблемами до сервісних центрів.

Про це повідомляє litcome.com.

Так, перше місце рейтингу займають смартфони від Samsung. У рейтингу вони набрали 27,4% від усіх скарг користувачів. На другому місці опинились пристрої від китайської компанії Xiaomi, отримавши 14,2% скарг. І трійку "лідерів" замикають апарати від Motorola, з показником 9,6%.

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Як стверджують аналітики, найчастіше користувачі пристроїв на Android скаржаться на зниження продуктивності, проблеми з камерою, мікрофоном та заряджанням акумулятора.

Смартфони на Android, що найчастіше ламаються

Смартфони на Android, що найчастіше ламаються

Що стосується смартфонів, що працюють на iOS, то найбільш проблемною виявилась модель iPhone 6 з показником відмов у 22%. На другому місці модель iPhone 6s з 16%. А на третьому – iPhone 6s Plus.

Моделі iPhone, які найчастіше ламаються

Саме ці смартфони мали проблеми з раптовими відмовами сенсора екрана та сірими смугами на дисплеї. Користувачі смартфонів від Apple також часто скаржаться на проблеми з Bluetooth, Wi-Fi та зниженням продуктивності.

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Теги: Техно Xiaomi iPhone Motorola Samsung Смартфони
Джерело: 24 Канал
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