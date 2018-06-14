Які захворювання можна визначити за станом очей

Велику кількість інформації про здоров’я людини лікар-офтальмолог може дізнатися зі стану очей.

Очі можуть розповісти про 30 характеристик станів здоров'я, пише OpticClub.

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Зорова діагностика виявляє 34% випадків діабету, 39% – артеріального тиску вище норми, 62% – високого рівня холестерину.

Стан очей може говорити про наявність таких захворювань

Червоні точки на очах, які утворилися на місці судин, що тріснули, свідчать про наявність цукрового діабету. Світло-жовті круглі плями біля очей може свідчити про високий рівень холестерину в крові.

Алергію, грибкові інфекції та запальні процеси можуть визначити за почервонілим станом очей.

Розпливчасті речі і текст, неможливість сфокусувати погляд свідчить не лише через вікові зміни, це може бути наслідком вживання антидепресантів чи антигістамінних препаратів. Також про нечіткість зору говорить високий тиск.

Про відшарування сітківки можуть свідчити раптові спалахи світла і іскри. У такому разі не варто відтягувати з візитом лікаря.

Синдром сухого ока виникає не лише через довге перебування перед комп’ютером. Такий симптом з’являється при наявності автоімунних захворювань.

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