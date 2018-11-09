18:03
9 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ ЮРІЙ ЛУЦЕНКО КАТЕРИНА ГАНДЗЮК ВИБОРИ У США
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Путінський загін покарав Трампа. Чорний день в календарі
      Вєсті Кремля
      21:52, 8 листопада
      Вєсті.UA. Еволюція Савченко. Лист Путіну
      Вєсті.UA
      19:50, 8 листопада
      Прибуткова справа: як псевдоактивісти нещадно заробляють на українцях
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Перші модельні агентства
      Згадати все
      23:10, 6 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Лікування
      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ ЮРІЙ ЛУЦЕНКО КАТЕРИНА ГАНДЗЮК ВИБОРИ У США

      Які звички у харчуванні вбережуть від розвитку раку

      400 Читать новость на русском
      Які звички у харчуванні вбережуть від розвитку раку
      Які звички у харчуванні вбережуть від розвитку раку / epicurious.com

      Лікарі-онкологи запевняють, що найкраща профілактика раку – це здорове харчування.

      Про це пише портал 24apteka.

      Читайте також: Вчені розробили рідину, що забарвлює ракові клітини

      1. Їсти менше червоного м’яса

      Та продуктів його промислового перероблення. Дослідження вчених підтверджує, що вегетаріанці хворіють на рак у два рази рідше, ніж любителі м’яса. Навіть дієтичне м'ясо індички містить канцерогени.

      2. Частіше харчуватися стравами з риби

      У рибі міститься корисні жирні кислоти Омега-3. Лікарі зазначають, що потрібно віддати перевагу морським видам. Добрим джерелом йоду, що перешкоджає розвитку раку, є тріска, палтус, хек.

      via GIPHY

      3. Рослинні продукти

      Та тільки ті, що не піддаються термічній обробці – овочі, фрукти та зелень. Ризик раку можна вдвічі знизити при вживанні цих продуктів.

      4. Відмова від алкоголю

      Дослідники зазначають, що відмовившись від цих двох поганих звичок, людина забезпечує захист від злоякісних пухлин. Деякі дослідження стверджують, що така відмова скорочує ризик виникнення раку до 70%.

      Відмова від алкоголю
       Відмова від алкоголю

      Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Лікування Онкозахворювання Профілактика захворювань
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Луценко йде, але зовсім трішки: на яку політичну практику розраховує генпрокурор
      сьогодні , 18:00 Луценко йде, але зовсім трішки: на яку політичну практику розраховує генпрокурор
      Крістіна Бердинських
      Розмитнення євроблях: що змінює новий закон
      сьогодні , 08:15 Розмитнення євроблях: що змінює новий закон
      Яніна Ткачук
      Нова Mazda6: більше кольору, більше комфорту
      7 листопада , 10:00 Нова Mazda6: більше кольору, більше комфорту
      Турецкие безпилотники на самом деле Украине не нужны
      сьогодні , 17:00 Турецкие безпилотники на самом деле Украине не нужны
      Юрий Касьянов
      "Дике Поле": у прокаті перший український вестерн за культовим романом Жадана
      сьогодні , 16:35 "Дике Поле": у прокаті перший український вестерн за культовим романом Жадана
      Катерина Петренко
      5 потужних природних антибіотиків
      4 жовтня 2016 , 10:58 12
      Перші тривожні ознаки діабету – це треба знати
       23 жовтня 2016 , 17:08
      Коли необхідно йти до окуліста: основні симптоми
       20 липня , 21:38
      Основні ознаки психічних розладів під виглядом звичок
       8 червня , 08:31
      Вчені виявили, як боротися з особливо небезпечними видами раку
       сьогодні , 21:29
      Які ранні симптоми свідчать про порушення роботи печінки
       сьогодні , 20:25
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук