Які звички у харчуванні вбережуть від розвитку раку

Лікарі-онкологи запевняють, що найкраща профілактика раку – це здорове харчування.

Про це пише портал 24apteka.

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1. Їсти менше червоного м’яса

Та продуктів його промислового перероблення. Дослідження вчених підтверджує, що вегетаріанці хворіють на рак у два рази рідше, ніж любителі м’яса. Навіть дієтичне м'ясо індички містить канцерогени.

2. Частіше харчуватися стравами з риби

У рибі міститься корисні жирні кислоти Омега-3. Лікарі зазначають, що потрібно віддати перевагу морським видам. Добрим джерелом йоду, що перешкоджає розвитку раку, є тріска, палтус, хек.

3. Рослинні продукти

Та тільки ті, що не піддаються термічній обробці – овочі, фрукти та зелень. Ризик раку можна вдвічі знизити при вживанні цих продуктів.

4. Відмова від алкоголю

Дослідники зазначають, що відмовившись від цих двох поганих звичок, людина забезпечує захист від злоякісних пухлин. Деякі дослідження стверджують, що така відмова скорочує ризик виникнення раку до 70%.



Відмова від алкоголю

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