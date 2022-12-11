Де найбільший дефіцит електроенергії: Зеленський назвав регіони

Дефіцит електроенергії спостерігається майже у всіх регіонах нашої держави. Однак є ті області, які постраждали найбільше під час масованих атак, – про них згадав президент у своєму зверненні.

Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні за 10 грудня констатував, що енергосистема далека від нормального стану. Найбільший дефіцит електроенергії спостерігається у столиці та області й інших семи регіонах.

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Перелік "дефіцитних регіонів"

За словами президента, з аварійними та стабілізаційними відключеннями стикаються найбільше жителі Львівської, Вінницької, Київської, Тернопільської, Сумської, Закарпатської, Житомирської, Хмельницької областей та міста Києва.

Водночас глава держави наголосив, що відсутність масованих ракетних ударів певний час не означає відсутність проблем. Важливо пам'ятати, що майже щодня в різних регіонах стаються обстріли, атаки ракетами та дронами – окупанти постійно влучають в енергооб'єкти. Власне, через втрати в системі доводиться зменшувати ліміти.

Дуже важко дається і відновлення. Але енергетики та комунальники роблять справді героїчні речі, за тижні відновлюючи те, що взагалі вимагало б місяців роботи,

– сказав президент.

Особливо складна ситуація на Одещині

У своєму зверненні Володимир Зеленський також згадав про Одесу, у якій станом на 22:00 10 грудня понад 1,5 мільйона жителів перебувають без світла. Слід підмітити, що росіяни за ніч випустили по регіону 15 дронів-камікадзе іранського виробництва і через це постраждала енергосистема.

До цієї теми варто сказати, що соціальними мережами починає розноситись "зрада" про те, що світла в Одесі та області може не бути 2 – 3 місяці. Однак речник Одеської ОВА Братчук зазначив, роблять це інтерпретатори, які занадто "вільно тлумачать" заяви місцевої влади. За них уже взялися правоохоронні органи.