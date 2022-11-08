Яких спеціалістів не вистачає на фронті: список професій

Збройним Силам України на фронті наразі не вистачає людей певних професій. Зокрема, є потреба в операційних медсестрах, які зараз просто перевантажені.

Про це 24 каналу розповіла волонтерка Наталія Воронкова. За її словами, також на фронті є проблема щодо евакуаційної техніки загалом.

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Яких спеціалістів не вистачає на фронті

Воронкова зазначила, що на фронті не вистачає медиків. На посадах бойових медиків перебувають люди, які не просто не мають фахової освіти, а й навіть не пройшли відповідні курси та не знають основ тактичної медицини.

Тому це є великою проблемою, медиків дуже сильно не вистачає,

– сказала волонтерка.

За її словами, якщо говорити про госпіталі, то не вистачає операційних медсестер, анестезистів, які будуть асистувати анестезіологу під час операції. Операційні медичні сестри просто перевантажені, вони падають з ніг, оскільки майже цілодобово перебувають в операційній.

Чого ще бракує на фронті

Воронкова розповіла, що є проблема щодо евакуаційної техніки загалом, щоб вивозити людей із переднього краю. Мовиться про якісь медичні пікапи. Також існує проблема ремонту таких машин, як "Богдани".

Зараз нам потрібні шини на евакуаційні автобуси безпосередньо,

– зауважила волонтерка.

Вона додала, що вартість однієї нової шини становить приблизно 20 тисяч гривень на такий автобус. Якщо купувати якісні вживані, то одна шина коштуватиме близько 10 тисяч гривень. І таких треба зараз знайти на 21 колесо.

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