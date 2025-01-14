Війна має закінчитися максимально вигідно для українців, – майбутній глава Пентагону

Кандидат на посаду міністра оборони США Піт Гегсет заявив, що війна в Україні повинна завершитися. Він також зазначив, що це має відбутися на найвигідніших умовах для українців.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на NBC News. Водночас він не відповів на питання про те, чи буде США продовжувати надавати військову допомогу Україні.

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На яких умовах у Трампа хочуть завершити війну в Україні

Гегсет жодного разу не згадав про Україну у своєму виступі на слуханнях у Сенаті. Це не оминув увагою сенатор Анґус Кінг. Він висловив занепокоєння, зазначивши, що кандидат не зробив "жодної згадки" України чи Росії під час своєї вступної заяви.

"Це кодове слово для того, щоб ми збираємося залишити Україну?", – запитав Кінг.

На що Гегсет відповів, що стратегія щодо України – політичне рішення на рівні президента. Він додав, що Трамп "дуже ясно дав зрозуміти, що хотів би покласти край цьому конфлікту".

Ми б хотіли, щоб це було максимально вигідно для українців. Але ця війна має закінчитися,

– зазначив він.

Водночас Гегсет уник відповіді на питання про важливість продовження надання США військової допомоги Україні.

"У разі затвердження моєї кандидатури я забезпечу, щоб Міністерство оборони відігравало ключову роль у загальноурядових зусиллях щодо підтримки спеціального представника президента з питань України та Росії", – заявив Гегсет.