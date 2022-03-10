В яких умовах зараз живе Володимир Зеленський: інтерв'ю для німецької газети "Die Zeit"

10 березня 2022 , 23:41
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Володимир Зеленський став невід'ємною частиною ранків та вечорів українців, які дізнаються із його регулярних звернень про основні події в гарячих точках країни. Попри це, мало хто знає, як справді живе президент.

Як повідомляє 24 канал, відповідь на питання в яких умовах живе Головнокомандувач під час війни, можна побачити в інтерв'ю німецькому виданню "Die Zeit". 

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В яких умовах живе Зеленський 

Думаю, ви й так здогадуєтесь. Дуже мало сну. Дуже багато кави. Дуже багато переговорів. Дуже багато речей, які необхідні для оборони та порятунку людей,
– відповів на питання журналістів Президент. 

Водночас йдеться, що німецька газета проводить це інтерв’ю в письмовій формі, а пресслужба просить не дзвонити. Це ще одне свідчення браку часу команди Зеленського та самого Президента. 

Дивіться ранкове звернення Зеленського за 10 березня:

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Автор: Юлія Бабич