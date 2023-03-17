Гігантський котел для росіян на півдні, – Піонтковський про плани ЗСУ щодо наступу

Відомо, що Збройні сили України активно готуються до контрнаступу. Імовірно, він відбудеться всередині – наприкінці весни.

Спочатку основні сили військових будуть спрямовані на звільнення півдня України. Про це 24 Каналу повідомив російський опозиційний політик і публіцист Андрій Піонтковський.

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"Основний сюжет – це звільнення ЗСУ Мелітополя, Бердянська, вихід до узбережжя, перетворення Криму та окупованих частин Запорізької та Херсонської областей на величезний котел російської армії", – підкреслив Піонтковський.

Він переконаний, що ці дії обговорювалися українськими та американськими військовими керівниками в січні – лютому в штабі американської сухопутної армії.

Україна почала отримувати авіацію

Під цей основний план контрнаступу України передається все озброєння, переконаний Піонтковський. В питанні контрнаступу дуже важливою є фронтова авіація.

Нагадаємо, що 16 березня Польща ухвалила рішення передати Україні 4 винищувачі МІГ-29, натомість Словаччина відправить 13 одиниць Міг-29.

Як мені відомо, ці МіГи готувалися кілька місяців, з додатковим оснащенням, що дає можливість нести західні крилаті ракети повітряного базування. Це дуже серйозна зброя,

– наголосив опозиціонер.

Піонтковський про контрнаступ ЗСУ: дивитись відео