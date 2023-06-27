Вікно можливостей для України: Гетьман припустив, яким буде наступний "переворот" в Росії
Владімір Путін зараз слабкий як ніколи. Це відкриває для України "вікно можливостей", зокрема на фронті.
Про це 24 Каналу сказав військовий експерт, майор запасу ЗСУ, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман. Президент Росії втратив авторитет як серед військового керівництва, так і серед бізнес-груп.
Дивіться також Путін визнав, що Росія була на межі громадянської війни під час заколоту Пригожина
"Він став токсичним, а його перебування при владі несе для них особисту загрозу. Що довше триватиме цей період так званого "безвладдя" у Росії, до приходу нового сильного лідера, тим краще для України", – вважає військовий експерт.
Хто вирішуватиме долю президента
Переворот у Москві неминучий, проте він не буде військовим. Зміна президента відбудеться під тиском двох основних груп впливу: силовиків та олігархату.
Це сукупний "патрушев" і сукупний "абрамович", тобто ФСБ, силовики та олігархи. Разом вони змінять Путіна на більш лояльного лідера, котрий зможе вирішити ситуацію, у якій опинилась Росія,
– наголосив Гетьман.
Він звернув увагу, що це не буде переворот патріотично налаштованих офіцерів, які хочуть кращого майбутнього для своєї держави та готові грати за правилами цивілізованого світу.
Хто ініціює наступний переворот у Росії: дивитись відео
Як відреагували на заколот
- Нетривала спроба заколоту Євгєнія Пригожина добряче сколихнула і без того нестійку політичну систему в Росії. Весь світ побачив слабкість диктаторського режиму, та переконався, що міф про сильну владу Путіна – лише міф.
- Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що Путін взагалі не розуміє, що відбувається сьогодні у вертикалі влади як такої, а його як президента не існує.
- Владімір Путін звернувся до громадян своєї держави після того, як заколот ватажка ПВК "Вагнера" Євгенія Пригожина провалився та констатував, що, справді, Росія була за крок до громадянської війни. Слід сказати, що бійці цього батальйону своїми діями спричинили загибель декількох льотчиків, попри те що Пригожин заявляв, що "російська кров не має пролитися" під час заколоту.