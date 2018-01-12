14:57
12 січ 2018
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НОВИНИ КРИМУ ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ВІЙНА НА ДОНБАСІ РІЗДВО
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Другий після Шойгу. Життя без жінок
Вєсті Кремля
23:45, 11 січня
Вєсті.UA. Гнучка політика Ляшка. Недоїдання Реви
Вєсті.UA
19:51, 11 січня
Для чого полтавські чиновники стають
ЦРУ
09:30, 10 січня
Чому український олігархат навмисне звертається до британських судів
Підсумки дна
14:00, 31 грудня 2017
Згадати Все. Українське Різдво
Згадати все
23:24, 11 січня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
НОВИНИ КРИМУ ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ВІЙНА НА ДОНБАСІ РІЗДВО

Яким країнам вигідна неучасть Росії в Олімпіаді-2018: прогноз медального заліку

09:59, сьогодні 710 Читать новость на русском
Попередній прогноз медального заліку Олімпіади-2018
Попередній прогноз медального заліку Олімпіади-2018 / Фото з відкритих джерел

П'ятого грудня Міжнародний олімпійський комітет через зловживання допінгом відсторонив Росію від участі в зимовій Олімпіаді-2018, яка пройде у південнокорейському Пхьончхані 9-25 лютого. Щоправда, "чистим" спортсменам із РФ таки дозволять змагатися, але під нейтральним прапором.

У зв'язку з цим компанія Gracenote проаналізувала результати спортсменів під час ключових змагань на Олімпіаді в Сочі, і зробила попередній прогноз, представивши віртуальний медальний залік і визначивши, яким країнам, швидше за все, буде вигідна відсутність Росії на Зимових Олімпійських іграх цього року, повідомляє CNN.

Читайте також: Путін знехтував міжнародним етикетом щодо Олімпіади-2018

Так, за прогнозом, у медальному заліку перше місце може зайняти Німеччина, потенційно отримавши п'ять додаткових медалей. Норвегія займе друге місце і отримає чотири додаткові медалі. Канада, Італія та Франція отримають ще по дві, а Японія, Фінляндія, Великобританія і Нідерланди по одній додатковій медалі.

Також аналітики стверджують, що Південна Корея може досягти кращих результатів за всю історію своїх виступів на зимових Олімпійських іграх, завоювавши за прогнозом 10 медалей, з яких сім будуть золотими. Таким чином господиня Олімпійських ігор поб'є свій колишній рекорд, що становить шість золотих нагород.

"Але якби до участі у змаганнях в незалежному статусі були б допущені всі російські спортсмени, то загалом, за прогнозом, вони б завоювали 19 медалей, в тому числі чотири золотих, шість срібних і дев'ять бронзових, завдяки чому зайняли б у медальному заліку шосте місце", – йдеться у публікації.

Читайте також: Російський мільярдер хоче своєрідно помститися МОК за відсторонення збірної

Нагадаємо, раніше, окрім збірної Росії, участь спортивної делегації Пхеньяна на Олімпіаді цього року у Пхьончхані також була під питанням. Це пов'язано із напруженими стосунками КНДР із Північною Кореєю. Однак після переговорів, які відбулися між двома країнами 9 січня, було вирішено, що Північна Корея таки відправить своїх спортсменів на Зимові Олімпійські ігри-2018.

Теги: Новини Росії Олімпіада-2018 Південна Корея
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
Куди віднести ялинку після свят у Києві та Львові: карта
сьогодні, 14:02 Куди віднести ялинку після свят у Києві та Львові: карта
231
Как правильно бороться с Московским патриархатом
сьогодні, 13:00 Как правильно бороться с Московским патриархатом
Сергій Фурса 1068
Відома українська співачка MamaRika виходить заміж
сьогодні, 13:26 Відома українська співачка MamaRika виходить заміж
5221
Вбивство таксистки на Черкащині: поліція знайшла тіло і затримала вбивцю
сьогодні, 12:11 Вбивство таксистки на Черкащині: поліція знайшла тіло і затримала вбивцю
6953
Зв'язок зник і в Донецьку: не працює навіть місцевий оператор та російський МТС
сьогодні, 13:42 Зв'язок зник і в Донецьку: не працює навіть місцевий оператор та російський МТС
1894
Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
 17 вересня 2017 , 11:52
Військові навчання "Захід-2017" розпочалися з надзвичайної ситуації, – ЗМІ
15 вересня 2017 , 00:03
Головні новини 4 жовтня: закон про реінтеграцію Донбасу, зрада з Польщі та смерть на сцені
 5 жовтня 2017 , 08:13
Порошенко пообіцяв українцям нові "безвізові" країни
 20 листопада 2017 , 16:27
Саакашвілі має запасний план, щоб потрапити в Україну
 9 вересня 2017 , 00:50
Не через мітинги: у Президента пояснили причину чималої кількості нацгвардійців у центрі Києва
 17 жовтня 2017 , 06:40
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук