Яким країнам вигідна неучасть Росії в Олімпіаді-2018: прогноз медального заліку

П'ятого грудня Міжнародний олімпійський комітет через зловживання допінгом відсторонив Росію від участі в зимовій Олімпіаді-2018, яка пройде у південнокорейському Пхьончхані 9-25 лютого. Щоправда, "чистим" спортсменам із РФ таки дозволять змагатися, але під нейтральним прапором.

У зв'язку з цим компанія Gracenote проаналізувала результати спортсменів під час ключових змагань на Олімпіаді в Сочі, і зробила попередній прогноз, представивши віртуальний медальний залік і визначивши, яким країнам, швидше за все, буде вигідна відсутність Росії на Зимових Олімпійських іграх цього року, повідомляє CNN.

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Так, за прогнозом, у медальному заліку перше місце може зайняти Німеччина, потенційно отримавши п'ять додаткових медалей. Норвегія займе друге місце і отримає чотири додаткові медалі. Канада, Італія та Франція отримають ще по дві, а Японія, Фінляндія, Великобританія і Нідерланди – по одній додатковій медалі.

Також аналітики стверджують, що Південна Корея може досягти кращих результатів за всю історію своїх виступів на зимових Олімпійських іграх, завоювавши за прогнозом 10 медалей, з яких сім будуть золотими. Таким чином господиня Олімпійських ігор поб'є свій колишній рекорд, що становить шість золотих нагород.

"Але якби до участі у змаганнях в незалежному статусі були б допущені всі російські спортсмени, то загалом, за прогнозом, вони б завоювали 19 медалей, в тому числі чотири золотих, шість срібних і дев'ять бронзових, завдяки чому зайняли б у медальному заліку шосте місце", – йдеться у публікації.

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Нагадаємо, раніше, окрім збірної Росії, участь спортивної делегації Пхеньяна на Олімпіаді цього року у Пхьончхані також була під питанням. Це пов'язано із напруженими стосунками КНДР із Північною Кореєю. Однак після переговорів, які відбулися між двома країнами 9 січня, було вирішено, що Північна Корея таки відправить своїх спортсменів на Зимові Олімпійські ігри-2018.