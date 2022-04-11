Якими б не були збитки, – Зеленський переконаний, що українці швидко відбудують державу

Володимир Зеленський впевнений, що після війни ми швидко зможемо відбудувати Україну. Відбудова держави надихне світ так само, як і наша боротьба з російськими окупантами.

Неважливо, скільки збитків завдадуть Україні росіяни. Українці у будь-якому разі відбудують прекрасну державу.

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Якими б не були збитки. Це буде історична відбудова. Проєкт, який надихатиме світ так само, як і наша боротьба за свободу. Як і наша боротьба за Україну,

– наголосив президент.

Глава держави також опублікував фотографії зі зруйнованих міст України.

Міста України після того, як у них побували російські військові / Фото з телеграму Володимира Зеленського

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