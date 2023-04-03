Хотіли чужого – позбудуться того, що мали: Росія може втратити деякі території після поразки

Ні в кого немає сумнівів, що перемогу в цій кровопролитній війні одержить Україна. Однак для Росії поразка стане переломним етапом в існуванні і призведе до багатьох вирішальних змін.

Однією з них може бути зміна адміністративних кордонів країни та відокремлення деяких її частин. Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний політик, колишній депутат держдуми Росії Ілля Пономарьов.

Дивіться також Окупанти виють: кількість снарядів у росіян зменшилась уп'ятеро

Пономарьов припустив, що після поразки Росії у війні деякі її території можуть відокремитися, однак їх буде небагато.

Чечня дуже імовірно, Якутія можливо, може бути Бурятія чи Тува. Усі національні республіки в Росії – це приблизно 20% населення країни,

– додав мовець.

Варто зосередитись на зміні влади

Ексдепутат наголосив, все ж більшість територій агресора є власне російськими. Він переконаний, що там зараз прагнення до незалежності немає, хоча відкидати такі можливості не варто.

Пономарьов вважає, що зараз Росії потрібно зосередитися на створенні нової влади й оцінювати країну в цілому, однак якщо хтось вирішить відокремитися, зі свого боку їм не варто заважати.

Пономарьов припустив російське майбутнє після поразки: дивитись відео