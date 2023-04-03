Хотіли чужого – позбудуться того, що мали: Росія може втратити деякі території після поразки
Ні в кого немає сумнівів, що перемогу в цій кровопролитній війні одержить Україна. Однак для Росії поразка стане переломним етапом в існуванні і призведе до багатьох вирішальних змін.
Однією з них може бути зміна адміністративних кордонів країни та відокремлення деяких її частин. Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний політик, колишній депутат держдуми Росії Ілля Пономарьов.
Дивіться також Окупанти виють: кількість снарядів у росіян зменшилась уп'ятеро
Пономарьов припустив, що після поразки Росії у війні деякі її території можуть відокремитися, однак їх буде небагато.
Чечня дуже імовірно, Якутія можливо, може бути Бурятія чи Тува. Усі національні республіки в Росії – це приблизно 20% населення країни,
– додав мовець.
Варто зосередитись на зміні влади
Ексдепутат наголосив, все ж більшість територій агресора є власне російськими. Він переконаний, що там зараз прагнення до незалежності немає, хоча відкидати такі можливості не варто.
Пономарьов вважає, що зараз Росії потрібно зосередитися на створенні нової влади й оцінювати країну в цілому, однак якщо хтось вирішить відокремитися, зі свого боку їм не варто заважати.
В росіян почалася справжня паніка
- В Кремлі паранойять через можливість дезертирства та витоки інформації. Тому місцева ФСБ починає вилучати у чиновників закордонні паспорти.
- Путін наївно вважає, що системи ППО його врятують, тому панічно обставляє ними усі свої резиденції. Раніше було відомо про ППО, що стоїть у Новгородському селі Ящереве, а тепер системи протиповітряної оборони помітили поблизу резиденції у Краснодарському краї.
- Біду в Росії слід чекати і від своїх. Адже розлючений ватажок одного з угрупувань окупантів Ігор Гіркін організував кружок "клуб розсерджених патріотів". Вони лютують, бо, бачте, спостерігають російські поразки одну за одною, але не бачать змін.