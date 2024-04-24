Мобілізація в Україні: повний список хвороб, з якими не беруть на службу в армію

В Україні продовжує діяти воєнний стан та загальна мобілізація. У цей час всі чоловіки призовного віку, які згідно з рішенням військово-лікарської комісії визнані придатними до військової служби, можуть бути мобілізовані.

Водночас згідно із законодавством, є категорії чоловіків, котрі вважаються непридатними до військової служби за станом здоров'я, навіть під час загальної мобілізації. З якими хворобами не мобілізують – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Дивіться також Мобілізація по-новому: як працюватиме ухвалений законопроєкт

Деякі інфекційні та паразитарні хвороби

активний туберкульоз легень з виділенням мікобактерій або за наявності розпаду легеневої тканини; активний, прогресуючий туберкульоз інших органів позалегеневої локалізації;

тяжкі форми вірусних гепатитів, які важко піддаються лікуванню та значно порушують функції органів і систем;

хворобу, зумовлену ВІЛ, клінічна стадія ІV, з імунною декомпенсацією.

Новоутворення

первинні (вторинні) злоякісні новоутворення за наявності віддалених метастазів і неможливості радикального хірургічного лікування;

злоякісні новоутворення лімфоїдної, кровотворної та споріднених їм тканин, справжня поліцитемія, інші новоутворення невизначеного чи невідомого характеру лімфоїдної, кровотворної та споріднених тканин, та мієлодиспластичний синдром, які швидко або повільно прогресують, зі значними змінами у складі крові і періодичними загостреннями;

доброякісні новоутворення всіх локалізацій зі значними порушеннями функцій.

Хвороби крові і кровотворних органів та окремі порушення із залученням імунного механізму

Не будуть призивати на військову службу тих, у кого є анемія, порушення згортання крові, пурпура, геморагічні захворювання, інші хвороби крові та кровотворних органів, а також деякі порушення імунної системи, які швидко прогресують і супроводжуються серйозними порушеннями функцій.

Хвороби ендокринної системи, розлади харчування та порушення обміну речовин

Від мобілізації звільняються особи з усіма захворюваннями щитоподібної залози, будь-якими типами цукрового діабету та іншими порушеннями регуляції рівня глюкози, порушеннями роботи інших ендокринних залоз, а також з проблемами, пов'язаними з надмірним або недостатнім харчуванням та порушенням обміну речовин із значними відхиленнями в їх функціонуванні.

Розлади психіки та поведінки

органічні, симптоматичні (екзогенні) психічні розлади, які є різко вираженими та стійкими;

розлади психіки та поведінки внаслідок вживання психоактивних речовин при синдромі залежності, які є різкими та стійкими;

шизофренію, шизотипові та маячні розлади, афективні розлади з часто повторюваними фазами;

невротичні, пов’язані із стресом і соматоформні розлади при різко виражених, стійких хворобливих проявах;

поведінкові синдроми, розлади особистості та емоцій, розлади поведінки та емоцій у підлітковому та зрілому віці, які є різко вираженими, із схильністю до повторних тривалих декомпенсацій або патологічних реакцій;

глибоку та тяжку розумова відсталість.

Хвороби нервової системи

запальні хвороби центральної нервової системи (усі форми бактеріального та неуточненого менінгіту, енцефаліт, мієліт, енцефаломієліт, внутрішньочерепний та внутрішньохребтовий абсцес) з швидко прогресуючими та значними порушеннями функцій;

хвороби центральної нервової системи (системні атрофії; екстрапірамідні, дегенеративні хвороби, церебральний параліч, паралітичні синдроми, хвороба Паркінсона, розсіяний склероз, усі види дистоній, дитячий церебральний параліч, паралітичні стани, гідроцефалія, токсична енцефалопатія та інші), які є швидко або повільно прогресуючими зі значними порушеннями функцій;

епілепсію за наявності частих епілептичних нападів або виражених психічних розладів;

хвороби периферичної нервової системи (системні атрофії; екстрапірамідні, дегенеративні хвороби, церебральний параліч, паралітичні синдроми, хвороба Паркінсона, розсіяний склероз, усі види дистоній, дитячий церебральний параліч, паралітичні стани, гідроцефалія, токсична енцефалопатія та інші), які є швидко або повільно прогресуючими зі значними порушеннями функцій;

Хвороби ока та придаткового апарату

хвороби склери, рогівки (рубці та помутніння, дегенеративні захворювання), райдужної оболонки, циліарного тіла, кришталика (усі види катаракти), судинної оболонки; хвороби скловидного тіла та очного яблука; неврит зорового нерва, хвороби та ураження зорового нерва та зорових шляхів, інші хвороби ока та його придаткового апарату, які є різко вираженими з прогресуючим зниженням зорових функцій або частими загостреннями на обох очах;

відшарування та розрив сітківки за будь-якої етіології на обох очах з прогресуючим зниженням зорових функцій та (або) після безуспішного хірургічного лікування;

усі форми глаукоми у далекозайденій і подальших стадіях на обох очах;

стійкий параліч рухових м’язів очного яблука за наявності диплопії;

короткозорість або далекозорість будь-якого ока в одному із меридіанів більше 12,0 дптр;

гострота зору одного ока нижче 0,1 або його сліпота, відсутність очного яблука при гостроті зору другого ока 0,3 і нижче або гострота зору обох очей 0,2 і нижче;

Хвороби вуха та сосковидного відростка

Також відмовляють у мобілізації особам з глибокими порушеннями слуху, такими як стійка повна глухота обома вухами або глухонімота, а також приглушеність на обох вухах на тяжкому рівні (3-4 ступінь).

Також відмовляють особам з однобічною глухотою та тяжкою приглухістю на іншому вусі, а також з двосторонньою поступовою тяжкою приглухістю або приглухістю з ураженням центральних частин слухового аналізатора, що супроводжується вираженими ознаками, що не обмежуються лише впливом на слух.

Хвороби системи кровообігу

некоронарогенні хвороби серця (перикарда, міокарда, ендокарда, клапанного апарату), легеневе серце і порушення легеневого кровообігу (легенева емболія, усі форми легенево-серцевої недостатності, хвороби легеневих судин), усі форми кардіоміопатії, порушення серцевого ритму та провідності, дегенерацію (дистрофію) міокарду, пролапс мітрального клапана та інші ураження клапанів серця, наслідки хірургічних втручань з приводу вроджених або набутих вад серця, що супроводжуються серцевою недостатністю із серцевою недостатністю II-Б-III стадії;

гіпертонічні хвороби III стадії з незворотними структурними ураженнями органів-мішеней;

ішемічну хворобу серця (усі форми стенокардії, гострий та повторний інфаркт міокарда, їх ускладнення); хронічну ішемічну хворобу серця (атеросклеротична хвороба серця, аневризма серця, коронарної артерії, наслідки хірургічних втручань на судинах серця, імплантації штучного водія ритму та інші, що супроводжуються серцевою недостатністю) із серцевою недостатністю II-Б-III стадії;

цереброваскулярні хвороби (субарахноїдальний, внутрішньошлуночковий, внутрішньочерепний (не травматичний) крововилив, транзиторні церебральні ішемічні напади і споріднені з ними синдроми, інфаркт головного мозку, інсульт (геморагічний, ішемічний), його наслідки, закупорка, стеноз, емболія, тромбоз, аневризма прецеребральних, базилярної, сонної, хребтової артерій зі значними порушеннями функцій;

церебральний атеросклероз, гіпертензивна енцефалопатія, наслідки хірургічних втручань зі значними порушеннями функцій;

хвороби артерій, артеріол та капілярів (атеросклероз аорти, ниркової артерії, артерій кінцівок, генералізований атеросклероз; стеноз або аневризма, розширення або розшарування аорти та інших артерій; стенозуючий атеросклероз брахіоцефальних артерій; емболія і тромбоз аорти та інших артерій; хвороби периферичних судин (синдром Рейно, облітеруючий тромбангіїт); набутий артеріовенозний свищ, спадкову гемолітичну телеангіектазію, непухлинний невус зі значними порушеннями функцій;

хвороби вен, лімфатичних судин та вузлів (флебіт, тромбофлебіт, тромбоз ворітної вени, емболія та тромбоз інших вен; варикозне розширення вен нижніх кінцівок; варикозне розширення вен стравоходу, мошонки, яєчка, тазу, постфлебітичний синдром; неспецифічний лімфаденіт, наслідки хірургічних втручань) зі значними порушеннями функцій.

Хвороби органів дихання

стенози гортані; парези і паралічі гортані зі значним порушенням функції голосоутворення та дихання; тяжку форму спастичної дисфонії;

хронічні хвороби нижніх дихальних шляхів (хронічний бронхіт, емфізема, хронічна обструктивна хвороба легенів, бронхоектатична хвороба) зі значними порушеннями функції зовнішнього дихання;

хвороби легенів, спричинені зовнішніми агентами, інтерстиціальні хвороби легень (пневмоконіози, хронічні пневмоніти, ідіопатичний фіброзуючий альвеоліт, легеневий альвеолярний протеїноз, гемосидероз та інші дисеміновані захворювання легень); хронічні гнійні та некротичні хвороби, хвороби плеври, інші хвороби органів дихання (абсцес легені та середостіння, піоторакс та інші) зі значними порушеннями функції зовнішнього дихання;

тяжку персистуючу бронхіальну астму.

Хвороби органів травлення

щелепно-лицьові аномалії (крім вроджених), включаючи аномалії прикусу зі значними порушеннями дихальної, нюхової, жувальної, ковтальної та мовної функцій;

хвороби стравоходу, шлунка та дванадцятипалої кишки (езофагіт, гастрит, гастродуоденіт, гастроезофагеальна рефлюксна хвороба та інші); хвороби апендикса; неінфекційний ентерит та коліт (хвороба Крона, виразковий коліт); інші хвороби кишечнику та очеревини (непрохідність, паралітичний ілеус, інвагінація, дивертикулярна хвороба, синдром подразненого кишечнику, запор, мегаколон, хвороби заднього проходу та прямої кишки, перитоніт, спайкова хвороба та інші);

виразкову хворобу шлунка та дванадцятипалої кишки зі значними порушеннями функцій;

хвороби печінки (алкогольна хвороба печінки, токсичне ураження печінки, печінкова недостатність; хронічні гепатити, фіброз та цироз); хвороби жовчного міхура, жовчовивідних шляхів та підшлункової залози (холецистит, холангіт, панкреатит та інші) зі значними порушеннями функцій.

Хвороби шкіри та підшкірної клітковини

Відмовляють у мобілізації у разі наявності деяких хронічних шкірних захворювань, таких як атопічний дерматит з вираженими ознаками ліхеніфікації шкіри, герпетиформний дерматит, рецидивуючий псоріаз з широким поширенням плям, а також псоріатична еритродермія.

Хвороби кістково-м’язової системи і сполучної тканини

хвороби кістково-м’язової системи і сполучної тканини (піогенні артрити, реактивні артропатії, хвороба Рейтера) зі значними порушеннями функцій, стійкими і значними змінами;

запальні поліартропатії (серопозитивний та серонегативний ревматоїдний артрит, синдром Фелті, ревматоїдний васкуліт, хвороба Стілла, ревматоїдний бурсит, псоріатичні та ентеропатичні артропатії, ювенільний артрит, подагра, кристалічні артропатії) зі значними порушеннями функцій, стійкими і значними змінами;

системні хвороби сполучної тканини (поліартеріїт вузликовий та споріднені стани, некротизуючі васкулопатії, гранулематоз Вегенера, синдром Такаясу, системний червоний вовчак, дерматополіміозит, системний склероз, сухий синдром Шегрена, хвороба Бехчета, дифузний еозинофільний фасціїт тощо) зі значними порушеннями функцій, стійкими і значними змінами;

анкілозуючий спондилоартрит зі значними порушеннями функцій, стійкими і значними змінами;

артрози та інші ураження суглобів (поліартроз, коксартроз, гонартроз, інші артрози, ураження надколінка, внутрішньосуглобові ураження коліна та інших суглобів) зі значними порушеннями функцій;

хвороби м’яких тканин (хвороби та ураження м’язів, синовіальної оболонки та сухожилків, бурсопатії, ентезопатії, ураження плеча) зі значними порушеннями функцій;

остеопатії і хондропатії (остеопороз кісток з патологічним або без патологічного перелому, остеомаляція у дорослих, уповільнене зрощення перелому, стресові переломи, фіброзна дисплазія кісток, остеомієліт, остеонекроз, хвороба Педжета, юнацькі остеохондрози кісток (крім хребта), інші остеохондропатії та ураження хряща) зі значними порушеннями функцій;

набуті деформації та дефекти пальців кисті та стопи, набуті деформації кінцівок, набута плоскостопість, фібробластичні порушення зі значними порушеннями функцій;

двосторонні ампутаційні кукси верхніх або нижніх кінцівок на будь-якому рівні; одностороння ампутаційна кукса нижньої кінцівки вище рівня верхньої третини гомілки;

хвороби хребта (дорсопатії) та їх наслідки (кіфоз і лордоз, сколіоз, остеохондроз хребта, спондилоліз, спондилолістез, ураження міжхребцевих дисків, інші дорсопатії) зі значними порушеннями функцій.

Хвороби сечостатевої системи

гломерулярні та тубулоінтерстиціальні хвороби нирок (нефротичний синдром, хронічний інтерстиціальний нефрит, гострий пієліт, пієлонефрит, тубулоінтерстиціальний нефрит, хронічний первинний пієлонефрит, нефропатії, ниркова недостатність) зі значними порушеннями функцій;

обструктивну уропатію та рефлюкс-уропатію (гідронефроз, піонефроз), вторинний пієлонефрит, сечокам’яна хвороба, інші хвороби нирки і сечоводу, зморщена, мала нирка, набута кіста нирки, цистит, хвороби сечового міхура, невенеричний уретрит, стриктуру уретри, інші хвороби уретри та сечовивідної системи зі значними порушеннями функцій;

хвороби чоловічих статевих органів (гіперплазія простати, аденома, фіброаденома та міома простати, запальні та інші хвороби простати, гідроцеле та сперматоцеле, перекручування яєчка, орхіт та епідидиміт, чоловіча безплідність, надмірна крайня плоть, фімоз і парафімоз, лейкоплакія статевого члена, баланопостит тощо) зі значними порушеннями функцій;

запальні хвороби органів малого тазу у жінок (сальпінгіт і оофорит, запальна хвороба матки, запальна хвороба шийки матки, інші запальні хвороби жіночих тазових органів, хвороби бартолінової залози, інші запальні хвороби піхви і вульви) зі значними порушеннями функцій;

незапальні хвороби жіночих статевих органів (ендометріоз, випадіння статевих органів у жінок, уретероцеле, грижа сечового міхура, свищі, незапальні хвороби яєчників, фаллопієвих труб та широкої зв’язки матки, фолікулярна кіста яєчника, кіста жовтого тіла, перекручення яєчника та фаллопієвої труби, гематосальпінкс, поліпи жіночих статевих органів, дистопія матки, ерозія та екстропіон шийки матки, дисплазія шийки матки, порушення оваріо-менструальної функції, звичний викидень, жіноча безплідність тощо) зі значними порушеннями функцій.

Вроджені аномалії (вади розвитку), деформації та хромосомні порушення

вроджені вади розвитку органів та нервової системи, хромосомні аномалії зі значними порушеннями функцій;

травми органів, кінцівок, хребта та наслідки ураження центральної нервової системи від дії зовнішніх чинників зі значними порушеннями функцій;

термічні та хімічні опіки та інші дії зовнішніх чинників зі значними порушеннями функцій;

отруєння лікарськими засобами, медикаментами та хімічними речовинами і токсична дія речовин немедичного призначення зі значними порушеннями функцій.

Інші хворобливі прояви