Непридатний до військової служби: з якими хворобами звільняють від мобілізації

В Украні вже понад 14 місяців триває воєнний стан та загальна мобілізація. Однак, законодавством визначений перелік хвороб, з якими не беруть служити.

Так, частина чоловіків через стан здоров'я не підпадають під мобілізацію. Про які саме хвороби йдеться, розповідає 24 Канал.

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З якими хворобами звільняють від військової служби

Перш за все, варто знати, що перелік хвороб, з якими не беруть на військову службу, чітко визначений у наказі "Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України". Детально ознайомитися з ним можете тут.

Від військової служби та мобілізації звільняються громадяни, які мають важкі патології. Зокрема, шизофренію, розумову відсталість, відсутність кінцівки, сліпоту та глухоту.

Окрім того, визначено захворювання, з якими людину можуть тимчасово або довічно звільнити від служби не лише у мирний, а й у воєнний час.

До таких хвороб належать:

розлади психіки та поведінки,

Захворювання нервової системи – гостра форма менінгіту, енцефаліту, мієліту, енцефаломієліту, внутрішньочерепний або внутрішньохребетний абсцес, системна атрофія, дегенеративні патології, церебральна форма паралічу, паралітичний синдром, хвороба Паркінсона, міастенія, розсіяний склероз, захворювання нервово-м'язового апарату, міопатія, дорсалгія, радикулопатія, цервікалгія, ішіас, люмбаго.

Захворювання органів зору – умовно непридатними у воєнний час вважаються особи, що мають серйозні анатомічні дефекти повік, орбіт або очної кон'юнктиви, які супроводжуються вираженим порушенням рухових або зорових функцій на обох очах.

Хвороби органів слуху – якщо особа має стійку, повну глухоту на обидва вуха або глухонімоту, що має виражені вестибулярно-вегетативні порушення, які супроводжуються виникненням симптомів хвороби Меньєра, то вона не підлягає мобілізації.

Хвороби системи кровообігу – якщо важкі форми таких захворювань, то людина є непридатної до служби в армії.

Хвороби дихальної системи – від служби в армії звільняються чоловіки, які страждають хронічною формою бронхіту та пневмонії, ХОЗЛ або мають важку форму бронхіальної астми.

Патології сечостатевої системи – тяжкий нефротичний синдром, хронічний інтерстиціальний нефрит, гострий пієліт, пієлонефрит, тубулоінтерстиціальний нефрит, хронічний первинний пієлонефрит, нефропатії, ниркову недостатність, гідронефроз.

Хвороби системи травлення – щелепно-лицьові аномалії, зокрема, аномалії прикусу, що супроводжуються порушенням дихання, нюху, а ще ковтальної, мовленнєвої та жувальної функції.

Захворювання кісток – особи, які страждають на виражену деформацію або дефекти пальців кисті, стоп; важку форму плоскостопості; фібробластичні патології з порушенням рухової активності, не підлягають призову.

Тяжка форма вірусних гепатитів, що погано піддається лікуванню і супроводжується вираженим порушенням у роботі органів і систем.

Онкологічні захворювання – особи, що мають онкозахворювання та встановлений невиліковний діагноз, не можуть бути мобілізовані на військову службу.

ВІЛ-інфекція – якщо супроводжується розвитком паразитарних чи інфекційних захворювань, утворенням злоякісних пухлинних процесів, іншими уточненими захворюваннями, то людина вважається непридатною до військової служби.

Верховна Рада продовжила дію воєнного стану та загальну мобілізацію в Україні ще на 90 днів, – до 18 серпня 2023.