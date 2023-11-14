Якими маршрутами росіяни запускають дрони по Україні: оперативне зведення від Світана

Вночі 14 листопада росіяни знову атакували Україну. Для цього вони використали 9 "Шахедів", а також керовану авіаційну ракету Х-35.

В ефірі 24 Каналу військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан пояснив мету чергової нічної атаки.

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Нічна російська атака

На думку військового експерта, Х-35 запускали, щоб пробити маршрути. Тим шляхом, яким летіла ракета, потім можуть піти або "Шахеди", або крилаті ракети.

Росіяни мацають нашу оборону. Це робиться саме так: пробують запускати по одній або по дві ракети. Далі дивляться на реакцію ЗРК, ППО – на їх наявність чи відсутність,

– розповів Роман Світан.

Після цього малюють конкретні карти для того, щоб покласти їх на стіл командуванню для приймання конкретних рішень.

Військовий експерт зазначив, що не масовані атаки "Шахедами" повторюються ледь не кожної ночі. Це теж вказує на промацування оборони. Крім того, дрони щоразу йдуть новими маршрутами. Переважно на низьких висотах вздовж річок або вздовж траси.

Дивіться повне відео з Романом Світаном на ютубі 24 Каналу:

Атака Авдіївки

Роман Світан розповів, що інколи ЗСУ кладуть біля Авдіївки понад роту ворога. Наприклад, декілька днів тому росіяни в районі Степового перетнули залізничну дорогу Очеретине – Авдіївка.



Залізнична дорогу Очеретине – Авдіївка / Колаж 24 Канал

Добігли навіть до східних кордонів Степового. Навіть там встигли потоптатися,

– розповів військовий експерт.

Він додав, що потім серйозна артилерійська атака відсікла цю російську групу від залізної дороги в нашу сторону й вогняним валом притиснула до наших позицій. А там вже наші війська кулеметами та мінометами добили ворога. Відповідна вся ця група, яка прорвалася через залізну дорогу, ліквідована.

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