Перед початком переговорів у Джидді: навіщо Трамп намагається дискредитувати Зеленського

Дональд Трамп буде намагатися частково дискредитувати Зеленського. Це показує, що Зеленський для нього незручний політик, а Трамп – це людина з величезним его.

Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив політолог Олексій Буряченко. Він додав, що Дональду Трампу важко сприйняти, коли в одному кабінеті з ним є ще одна людина, яка відома на весь світ, яку також підтримує весь світ.

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"Трамп хоче, щоб його любили. Це його психологічна складова. Коли ще когось люблять більше, ніж Трампа, це його бісить, і це виводить його з рівноваги. Бачите, як він прореагував, що британський король зустрівся з президентом Зеленським раніше, аніж з Трампом", – сказав Олексій Буряченко.

Він додав, що в оточенні Трампа почали коментувати, що він образився на короля Британії, який зустрівся з Зеленським.

Росія налаштована воювати далі

Буряченко зауважив, що важливою є фраза Трампа щодо того, що вони застрягають у перемовному процесі. Трамп прагне завершення російсько-української війни, щоб отримати статус великого миротворця і отримати Нобелівську премію миру.

Коли Трамп каже, що вони застрягли, це означає, що, ймовірно, йому донесли спецслужби, що Росія не збирається йти на суттєві угоди, а налаштована воювати далі,

– сказав Олексій Буряченко.

Він зазначив, що про це писали також Інститут вивчення війни. Наразі немає показників, що Росія готова до завершення гарячої фази війни з гарантіями безпеки, щоб вона не напала знову.

Росія готова максимум призупинити бойові дії, отримати перемир'я, запустити Україну в складний політичний процес. Далі разом з Трампом замість Володимира Зеленського, поставити своїх підконтрольних політиків, які будуть зговірливими як для Росії, так і для США.

Що будуть обговорювати в Саудівській Аравії

"Делегації, можливо, підпишуть угоду про корисні копалини, якщо вона не змінилася. Але по складу делегації видно, що там будуть обговорювати набагато ширші питання", – сказав Олексій Буряченко.

Він припустив, що, ймовірно, йтиметься про перемир'я, яке пропонували європейські партнери. Також Трамп, ймовірно, вже розуміє, що йому не вдасться стати глобальним миротворцем.

"По суті, в багатьох питаннях він хоче стати на сторону Росії, і зараз американська делегація буде вести політику, щоб Україна стала на базові вимоги Росії. У мене є сумніви, що, якщо тиск на українську делегацію продовжиться в Саудівській Аравії на цих перемовинах, нам вдасться про щось домовитися", – сказав Олексій Буряченко.

Він додав, що Трамп хоче зриву перемовного процесу, тому що його зриває Росія, але він хоче перекинути цю політичну відповідальність на Зеленського.

Це потрібно для того, щоб потім спокійно поновити перемовний трек з Росією по актуальних для них питаннях і уникнути складного питання в регулюванні російсько-української війни, яке йому зараз репутаційно заважає.

"Йому потрібні ресурси Росії, енергетичне питання, Арктика і, ймовірно, поновлення ядерних взаємин по скороченню ядерних озброєнь з Росією. Оці треки в Кремлі сприймаються як реалістичні. Трамп може швидко отримати для себе позитивний результат. А те, що він застряг у миротворчому треку, винен сам Трамп", – додав Олексій Буряченко.

Україна ретельно готувалась до цієї зустрічі

Він зауважив, що загравання з Росією і примушення України йти на умови держави-агресора – це неприпустимі умови для перемовин. Якщо США продовжать таку риторику, вони покажуть себе неякісними модераторами.

Трамп вже пішов на поступки Росії: він легалізував Путіна і Росію, активно говорить про зняття санкцій, відтягує її від Китаю і робить усе можливе, щоб заблокувати Україну на шляху до НАТО. Це було одне з публічних риторичних заяв на початку війни від Путіна,

– сказав Буряченко.

Він пояснив, що Україна налаштована конструктивно перед перемовинами. Вона їде туди з реалістичними пропозиціями, вже сформувала серйозну перемовну делегацію. Разом з нею відправляється в Саудівську Аравію і президент Володимир Зеленський.

Україна дійсно налаштована на результат. Але чи на цей результат налаштовані Сполучені Штати, без того щоб Україна прийняла всі російські умови і погодилася на часткову поразку своїх національних інтересів, я в цьому не впевнений,

– сказав Олексій Буряченко.

Він підсумував, що, можливо, побачивши, що Україна має спільну позицію з Європою, американська делегація може почати відходити до більш реалістичних сценаріїв.