Вбивство Гонгадзе, закриття ЧАЕС та трагедія у Броварах: чим запам'яталася Україна у 2000 році

В Україні 2000 рік був переломним у політичному сенсі. Люди вийшли на вулиці, протестуючи проти зловживань влади, яка щоразу більше перетворювалася на авторитарний режим і не гребувала навіть вбивством.

Українська армія, яка помалу стагнувала, відзначилась провалом з летальними наслідками. Водночас це був час приємних подій, адже країна отримала нову спортивну героїню, а у збірної з'явився шанс на відродження з приходом тренера-легенди ще часів Радянського Союзу.

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Що відбувалося у 2000 році у світі

Українцям відкрилося обличчя головного ворога, який, як і сьогодні, тероризував країну 20 років потому. У Росії замість Бориса Єльцина в крісло спершу виконувача обов'язків, а потім і президента сів Володимир Путін. Він продовжив війну в Чечні, відроджував міф про велич країни, не зважаючи на ціну й жертви.

Наприклад, Путін не дозволив іноземним суднам врятувати екіпаж атомної субмарини й жартував про причини смерті 118 моряків на закордонних шоу.



Путін відроджував міф про велич Росії / Фото Getty Images

У США теж обрали нового президента. На виборах переміг республіканець Джордж Буш молодший, батько якого, бувши президентом, переконував Україну не виходити зі складу Радянського Союзу. Обидвох Бушів пов'язують війни на Сході.

Вбивство Гонгадзе

В Україні Леонід Кучма, здавалось, мав би спокійно почуватись, адже тоді його вдруге переобрали президентом. Однак в нього почалась своя війна, внутрішня – з опозицією та пересічними українцями.

У те, що Кучма не знав Георгія Гонгадзе, повірити складно, але ім'я журналіста, яке змінило українську політику, він точно не забуде. Він гостро критикував владу як на ефірах, так і, наприклад, в одному з перших інтернет-видань України "Українській правді", яке він і заснував. Журналіст жорстко бив по системі та сам виходив на пікети.



Георгій Гонгадзе жорстко бив по системі / Фото DPA

У США він оприлюднив листа, підписаного понад 50 українськими журналістами про утиски свободи слова. Сталось це під час візиту Леоніда Кучми до Америки. За Гонгадзе почали стежити, але на скарги ніхто не відреагував.

Якими були обставини вбивства

Вже 16 вересня Гонгадзе зник. Лише через 1,5 місяця біля села Тараща на Київщині знайшли обезголовлений труп. За особистими речами упізнали тіло Гонгадзе. Справу під особистий контроль взяв президент Кучма. Однак він став одним з головних підозрюваних.

Олександр Мороз 28 листопада представив плівки, на яких нібито записаний міністр внутрішніх справ Юрій Кравченко, тодішній голова адміністрації президента Володимир Литвин, очільник СБУ Леонід Деркач і Леонід Кучма, який погрожує смертю журналісту. Розмови начебто записані у самому кабінеті Кучми охоронцем президента – майором Миколою Мельниченком.



Леонід Кучма був одним з підозрюваних у справі Гонгадзе / Фото Getty Images

Сам президент, звісно ж, говорив про провокацію, але гаранту не повірили. У багатьох містах, зокрема в Києві, розпочались акції "Україна без Кучми", пік яких припав на рік 2001 рік. Колони очолив соціаліст Юрій Луценко. До мітингів приєдналась і "Батьківщина", попри те, що Гонгадзе критикував і Юлію Тимошенко.

Міжнародні експертизи, засвідчили автентичність плівок, але слідчій комісії вітчизняного парламенту виявилось замало доказів, щоб запідозрити президента.

Згодом Кучму таки спробували притягнути до відповідальності за вбивство Гонгадзе. За часи правління Віктора Ющенка і навіть Віктора Януковича генпрокуратура порушувала проти нього справу.

Затримання Пукача

Це сталось після затримання Олексія Пукача – людини, яка власноруч убила журналіста. Ексочільника підрозділу зовнішнього спостереження МВС затримали аж у 2009 році. Йому присудили довічне ув'язнення, а 3 його спільників-міліціонерів також опинились за ґратами.

Слідство встановило, що наказ віддав ексочільник міністерства внутрішніх справ Юрій Кравченко. Він уже загинув. Офіційна версія – самогубство 2 пострілами в скроню. Це сталося якраз напередодні візиту в ГПУ для свідчень у справі Гонгадзе. Хоча сам Пукач натякав на трішки інших замовників.

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Не повірила слідству й родина журналіста. Після справи Гонгадзе Кучму відверто почав уникати Захід. Курс країни взяли на Кремль, щодо якого журналіст застерігав, повернувшись з боїв у Абхазії за 20 років до російської-української війни.

Гонгадзе поховали через 16 років після його вбивства. Тіло журналіста спочиває у церкві Миколи Набережного на Подолі в Києві.

Роль Лобановського в історії збірної України

У 2000 році легенда цеху Радянського Союзу та один з найкращих футбольних тренерів в історії очолив національну збірну України. Паралельно він працював головним тренером київського "Динамо".

Перший офіційний матч на посаді наставника для Лобановського, як і погода на Олімпійському, – холодний душ для збірної. Польща на виїзді перемогла Україну з рахунком 1 – 3. Особливо постарався форвард з традиційним польським прізвищем Олісадебе, який відвантажив синьо-жовтим дубль.

Саме Польща посіла 1 місце у групі за вихід на Чемпіонат світу 2002 року. Україна традиційно потрапила у плей-оф. Як відомо, хоч у футбол і грають 2 команди, а виграють таки німці. Вдома Україна розписала нічию 1 – 1. Вже в Німеччині Україна поступилась 4 – 1, вкотре пролетівши повз Мундіаль.



Валерій Лобановський був головним тренером київського "Динамо" / Фото Getty Images

Це був останній матч Валерія Лобановського у збірній. Через погіршення стану здоров'я він залишив крісло головного наставника. Попри те, що завдання команда не виконала, саме за часів Лобановського синьо-жовті встановили рекорд – 14 матчів без програшу в основний час.

Здобутки на Олімпіаді в Австралії

Якщо у футболі не склалось, то Сідней подарував іншу легенду українського спорту – зовсім юну дівчину, яка підкорила олімпійські ігри в Австралії. Україна привезла туди 230 спортсменів. Прапор довірили нести Євгену Браславцю. Однак не він став українським героєм. Перше золото здобув Микола Мільчев. Його рекорд у стендовій стрільбі неможливо побити, хіба що повторити. Стрілець поцілив у 150 тарілок зі 150.

Тріумфальною Олімпіада стала для Яни Клочкової, адже 18-річна плавчиня здобула 2 золоті медалі на 200 та 400 метрів. Згодом "золота Рибка" додала до них ще й срібло.

Загалом здобуток українців, як і на попередній Олімпіаді – 23 нагороди. Різниця лише в тому, що цього разу тільки 3 золота та 21 місце в загальному списку. Втім, 2000 рік безпосередньо в Україні – це далеко не завжди про перемоги. На жаль, це й трагедії.

Трагедія у Броварах через ракету "Точка-У"

На Київщині у 9-поверхівці в Броварах 20 квітня пролунав вибух. Тоді 3 людей загинули, а ще 5 постраждали. На місці інциденту практично одразу знайшли уламки ракет. За якихось 90 кілометрів на Гончарівському полігоні у той час відбувалися військові навчання. У МВС наполягали, що це, найімовірніше, теракт. У Міноборони від інциденту взагалі спочатку відхрестилися.

Запуск був здійснений о 15:05 й о 15:07 за 30 кілометрів від місця запуску ракета влучила в ціль. При цьому зафіксовано відхилення від центру цілі на 8 метрів, що, згідно з нормативами, вважається відмінним показником для пуску такої сильної ракети,

– заявили у пресслужбі.

Лише через 4 дні військові зізналися, що у багатоповерхівку в Броварах влучила ракета "Точка-У". З одного боку пощастило, що вона була навчальною, а отже наслідки трагедії були значно легшими. Однак з іншого – бойова "Точка-У" при зміні курсу самоліквідовується.

Чому ракета не влучила у ціль за 30 кілометрів, а відхилилась від курсу і пролетіла втричі більше? У Міноборони пояснили, що все через ламання газогенератора безпосередньо під час польоту. Міністр оборони Олександр Кузьмук у відставку через інцидент не пішов. Відставка міністра знайшла вже наступного року, після того, як українська ракета збила пасажирський літак над Чорним морем.



Олександр Кузьмук не пішов у відставку через інцидент з ракетою / Фото "Гордон"

Через інциденти до Кузьмука приклеїлось прізвисько "підбитий льотчик". Сім'ям загиблих у трагедії в Броварах компенсували по 1 000 доларів. Потерпілих переселили і їм виплатили по 2 000 гривень.

Запуск ракети Росії в український теплохід

Через 4 дні після інциденту в Броварах ще одна ракета ледь не забрала життя українців. Цього разу мовиться про військових. Російські моряки 24 квітня випустили ракету "Прогрес" в український теплохід "Верещагін". Тоді постраждали 5 осіб. Пощастило, що екіпаж обідав.

Ракета пройшла на виліт в кораблі у зовсім інших місцях. Росіяни заявляли, що начебто попереджали про військові навчання неподалік місця інциденту. На "Верещазіні" ж переконували в черговій брехні російських моряків.

Нова система оцінювання у школах

У 2000 році школярі перейшли на 12-бальну систему оцінювання. Така зміна мала б точніше оцінювати знання учнів.

При оцінюванні вчитель має враховувати рівень досягнень учня, а не ступінь його невдач, до чого вчителя, як правило, спонукала 4-бальна система,

– мовилося у наказі Міносвіти.



Школярі перейшли на 12-бальну систему оцінювання / Фото Unsplash

Закриття останнього енергоблоку ЧАЕС

Серце Чорнобильської атомної електростанції остаточно перестало битись 15 грудня 2000 року о 13:17. Тоді з експлуатації вивели останній 3 енергоблок. Він виробляв 5% національної електроенергії.

Закрити ЧАЕС Україна пообіцяла міжнародній спільноті. В обмін на це країна одержала фінансову підтримку Заходу. Працівники ЧАЕС після закриття станції не стримували сліз. Тоді ціла епоха відійшла у минуле.

Після вибуху на ЧАЕС, який радянська влада намагалась приховати, станція працювала ще 14 років. Аварія стала однією з найбільших техногенних катастроф в історії людства. Точну кількість жертв немирного атома визначити неможливо. Від вибуху загинули 2 людини.



Закрити ЧАЕС Україна пообіцяла міжнародній спільноті / Фото "Радіо Свободи"

Впродовж перших місяців від гострої променевої хвороби померли десятки рятівників. Ще 4 осіб загинули, коли пілот гелікоптера не зауважив трос крана. Смертність ліквідаторів значно вища ніж у решти працездатного населення. З наслідками аварії боролись 600 000 рятівників. Постраждалими від вибуху на ЧАЕС вважають майже 2 мільйони українців.

Зараз над 4 енергоблоком споруджений саркофаг. Арка є найбільшою рухомою наземною спорудою. Зона відчуження, зокрема місто Прип'ять – один з туристичних магнітів України. Наслідки аварії на ЧАЕС будуть відчутні ще 25 000 років.

Більше випусків програми "Україна 30" можна переглянути за посиланням.

Про вибух на "Шахті імені Баракова" та музичні дебюти – дивіться у програмі.

Повний випуск програми "Україна 30" про 2000 рік: дивіться відео