СБУ назвала російські партії та організації, з якими заборонено співпрацювати
Джерело:СБУ
СБУ склала перелік російських партій та громадських організацій, які підтримують війну проти України та загрожують її безпеці. Це означає, що ці партії та організації жодним чином не можуть функціонувати на території нашої країни.
Наразі до цього переліку входять 5 політсил та 8 громадських об’єднань країни-агресора.
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Які партії та організації увійшли до "чорного списку" СБУ
Загалом до списку ввійшли:
1. політична партія "Единая Россия";
2. політична партія "Справедливая Россия – патриоты – за правду";
3. політична партія "Либерально-демократическая партия России";
4. політична партія "Новые люди";
5. політична партія "Коммунистическая партия Российской Федерации";
6. громадська організація "Молодая гвардия единой России";
7. добровольчий молодіжний громадський рух "Волонтерская рота боевого братства";
8. дитячо-юнацький військово-патріотичний громадський рух "Юнармия";
9. громадсько-державний рух дітей та молоді "Движение первых";
10. громадська організація "российский союз молодежи";
11. громадський рух "общероссийский народный фронт";
12. благодійний фонд "Добро и дело";
13. громадська організація "российская ассоциация защиты религиозной свободы".
Встановлено, що програмні цілі цих організацій та заклики їхніх лідерів вихваляють російську збройну агресію та знищення Української державності й громадян нашої країни.
Що це означає для України
Відтепер будь-яка суспільно-політична або господарська діяльність цих партій та об’єднань на території України під забороною.
Крім цього, українським партіям, громадським рухам та фондам категорично заборонено співпрацювати з вищевказаними російськими партіями та організаціями.